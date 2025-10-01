गुलाब जामुनचा शोध कोणी आणि कसा लावला?

सकाळ डिजिटल टीम

गुलाब जामुन

गुलाब जामुन हा पदार्थ आपल्याकडे अनेकदा सणवार किंवा आनंदाच्या क्षणी बनवला जातो. याच गुलाब जामुनचा शोध कोणी आणि कसा लावला जाणून घ्या.

Gulab Jamun

|

sakal 

मुघल साम्राज्य

गुलाब जामुनचा शोध कोणी एका व्यक्तीने लावला, असा निश्चित पुरावा नाही, पण या पदार्थाचा विकास मध्ययुगीन काळात मुघल साम्राज्यामध्ये झाला. हा पदार्थ पर्शियन आणि मध्यपूर्वेकडील खाद्यसंस्कृतीच्या प्रभावातून भारतीय उपखंडात आला.

Gulab Jamun

|

sakal 

उत्पत्तीचा काळ

गुलाब जामुनची उत्पत्ती मध्ययुगीन काळात भारतीय उपखंडात झाली. या मिठाईचे मूळ इराणमधील (पर्शियन) किंवा अरबी 'लुक्मत अल-कादी' (Luqmat al-Qadi) या गोड तळलेल्या पिठाच्या गोळ्यांमध्ये (Fried fritters) मानले जाते.

Gulab Jamun

|

sakal 

मुघलांचे आगमन

मुघलांच्या आगमनानंतर त्यांनी त्यांच्या स्वयंपाकाच्या परंपरा भारतात आणल्या, ज्यामुळे स्थानिक पाककृतींमध्ये बदल झाले. मूळ पर्शियन पाककृतीत मैदा वापरला जात असे, पण भारतीय स्वयंपाक्यांनी (खुसफूस) त्याऐवजी खोया (दूध आटवून बनवलेले घन पदार्थ) वापरण्यास सुरुवात केली.

Gulab Jamun

|

sakal

पाकाचा संदर्भ

'गुलाब' हा शब्द पर्शियन भाषेतून आला आहे ('गुल' म्हणजे फूल आणि 'आब' म्हणजे पाणी), जो गुलाबपाण्याच्या पाकाचा संदर्भ देतो. 'जामुन' हे नाव या मिठाईच्या जांभळासारख्या (Syzygium jambolanum) आकारावरून आणि रंगामुळे पडले.

Gulab Jamun

|

sakal 

निर्मितीचे श्रेय

हा पदार्थ थेट कोणी एका व्यक्तीने बनवला याबद्दल कोणताही ठोस पुरावा नाही, परंतु काही लोककथा सम्राट शाहजहानच्या खास पर्शियन आचाऱ्याकडे (Khansama) याचे श्रेय देतात.

Gulab Jamun

|

sakal 

घटक बदल

कालांतराने, या पदार्थाच्या पाककृतीत केशर आणि वेलची यांसारखे स्थानिक घटक पाकात मिसळले गेले, ज्यामुळे त्याची चव अधिक समृद्ध झाली.

Gulab Jamun

|

sakal 

आधुनिक रूप

खोया वापरून त्याला साखरेच्या पाकात भिजवून गरम किंवा थंड सर्व्ह करण्याची पद्धत मुघल राजवटीत विकसित झाली आणि हेच त्याचे आजचे स्वरूप आहे.

Gulab Jamun

|

sakal 

विविधता

पश्चिम बंगालमध्ये या मिठाईचा 'पंतुआ' (Pantua) नावाचा एक प्रकार लोकप्रिय आहे.

Gulab Jamun

|

sakal 

डायटमध्ये खिचडीचा समावेश का आवश्यक आहे?

Khichdi

|

sakal

येथे क्लिक करा