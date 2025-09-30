डायटमध्ये खिचडीचा समावेश का आवश्यक आहे?

Anushka Tapshalkar

संतुलित आहार

भात, डाळ आणि भाज्या एकत्र शिजवल्याने खिचडीत कार्बोहायड्रेट, प्रथिने आणि फायबर योग्य प्रमाणात मिळतात.

Balanced Diet

|

sakal

कमी कॅलरीयुक्त

थोड्या तुपात शिजवलेली साधी डाळ-भाताची खिचडी पोटभर जेवण देते पण त्यात कॅलरी कमी असतात.

Khichdi

|

sakal

जास्त वेळ पोट भरलेले

डाळी आणि भाज्यांमधील प्रथिने आणि फायबरमुळे पोट दीर्घकाळ भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे अधिक खाणे किंवा स्नॅक्स घेणे टाळता येते.

Khichdi

|

sakal

पचनासाठी सोपी

हलकी आणि पचायला सोपी खिचडी पोट फुगणे आणि क्रॅश डायटमुळे होणारी अस्वस्थता टाळते.

Khichdi

|

sakal

पोषकद्रव्यांनी समृद्ध

गाजर, फ्लॉवर, पालक, मटार, शेंगा अशा भाज्या घालून खिचडी अधिक जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स प्रदान करते.

Khichdi

|

sakal

भाग नियंत्रणास मदत

एक पोषक आणि भरपूर खिचडीचा वाडगा घेतल्यास विविध भांडी आणि अतिरिक्त कॅलरींची आवश्यकता उरत नाही.

Khichdi

|

sakal

काळजी: जास्त तूप टाळा

तूप, पापड, लोणचं किंवा तळलेले पदार्थ यामुळे खिचडीसारखं हलकं जेवण कॅलरीने भरलेलं होऊ शकतं.

Khichdi

|

sakal

नवरात्र स्पेशल! उपवासाचे थालीपीठ बनवण्याची सोपी रेसिपी!

Healthy Fasting Thalipeeth

|

Sakal

आणखी वाचा