डायटमध्ये खिचडीचा समावेश का आवश्यक आहे?

Anushka Tapshalkar
भात, डाळ आणि भाज्या एकत्र शिजवल्याने खिचडीत कार्बोहायड्रेट, प्रथिने आणि फायबर योग्य प्रमाणात मिळतात.
थोड्या तुपात शिजवलेली साधी डाळ-भाताची खिचडी पोटभर जेवण देते पण त्यात कॅलरी कमी असतात.
डाळी आणि भाज्यांमधील प्रथिने आणि फायबरमुळे पोट दीर्घकाळ भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे अधिक खाणे किंवा स्नॅक्स घेणे टाळता येते.
हलकी आणि पचायला सोपी खिचडी पोट फुगणे आणि क्रॅश डायटमुळे होणारी अस्वस्थता टाळते.
गाजर, फ्लॉवर, पालक, मटार, शेंगा अशा भाज्या घालून खिचडी अधिक जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स प्रदान करते.
एक पोषक आणि भरपूर खिचडीचा वाडगा घेतल्यास विविध भांडी आणि अतिरिक्त कॅलरींची आवश्यकता उरत नाही.
तूप, पापड, लोणचं किंवा तळलेले पदार्थ यामुळे खिचडीसारखं हलकं जेवण कॅलरीने भरलेलं होऊ शकतं.
