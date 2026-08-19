Gulkand Benefits : आयुर्वेदात गुलकंदाचे महत्त्व; पचनासाठी फायदेशीर?

Sandeep Shirguppe
गुलकंद पचनक्रिया सुधारण्यास आणि पोटातील अस्वस्थता कमी करण्यास मदत करू शकते.
Gulkand Health Benefits
sakal
गुलकंदाचा पारंपरिक वापर सौम्य रेचक म्हणून केला जातो.
Gulkand Health Benefits
आयुर्वेदात गुलकंदाचा वापर आम्लपित्त आणि पोटातील जळजळीसाठी केला जातो.
Gulkand Health Benefits
उन्हाळ्यात गुलकंदाला ‘कूलिंग’ पदार्थ म्हणून पारंपरिक महत्त्व आहे.
Gulkand Health Benefits
गुलाबाच्या पाकळ्यांमध्ये फ्लेव्होनॉइड्स आणि फेनोलिक घटकांसारखे अँटिऑक्सिडंट घटक आढळतात.
Gulkand Health Benefits
आयुषच्या पारंपरिक आहार मार्गदर्शिकेत गुलकंदाचा तोंडातील अल्सरसाठी उपयोग नमूद केला आहे.
Gulkand Health Benefits
पारंपरिक वापरात गुलकंद पचनसंस्था आणि आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त मानला जातो.
Gulkand Health Benefits
sakal
गुलकंद गोड असल्याने मर्यादित प्रमाणात सेवन करणे योग्य. त्यातील साखरेचे प्रमाण ब्रँड आणि तयारीनुसार बदलते.
Gulkand Health Benefits