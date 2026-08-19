Gulkand Benefits : आयुर्वेदात गुलकंदाचे महत्त्व; पचनासाठी फायदेशीर?

Sandeep Shirguppe

पचनासाठी फायदेशीर

गुलकंद पचनक्रिया सुधारण्यास आणि पोटातील अस्वस्थता कमी करण्यास मदत करू शकते.

Gulkand Health Benefits

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बद्धकोष्ठतेपासून आराम

गुलकंदाचा पारंपरिक वापर सौम्य रेचक म्हणून केला जातो.

Gulkand Health Benefits

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अॅसिडिटी कमी करण्यास मदत

आयुर्वेदात गुलकंदाचा वापर आम्लपित्त आणि पोटातील जळजळीसाठी केला जातो.

Gulkand Health Benefits

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शरीराला थंडावा

उन्हाळ्यात गुलकंदाला ‘कूलिंग’ पदार्थ म्हणून पारंपरिक महत्त्व आहे.

Gulkand Health Benefits

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अँटिऑक्सिडंट्सचा स्रोत

गुलाबाच्या पाकळ्यांमध्ये फ्लेव्होनॉइड्स आणि फेनोलिक घटकांसारखे अँटिऑक्सिडंट घटक आढळतात.

Gulkand Health Benefits

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तोंडातील अल्सरसाठी उपयोगी

आयुषच्या पारंपरिक आहार मार्गदर्शिकेत गुलकंदाचा तोंडातील अल्सरसाठी उपयोग नमूद केला आहे.

Gulkand Health Benefits

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आतड्यांच्या आरोग्यासाठी

पारंपरिक वापरात गुलकंद पचनसंस्था आणि आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त मानला जातो.

Gulkand Health Benefits

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sakal

किती खावे?

गुलकंद गोड असल्याने मर्यादित प्रमाणात सेवन करणे योग्य. त्यातील साखरेचे प्रमाण ब्रँड आणि तयारीनुसार बदलते.

Gulkand Health Benefits

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