Filter Coffee with Sugar : साखर घालून फिल्टर कॉफी प्यावी का?

Sandeep Shirguppe
फिल्टर कॉफीत साखर घालून प्यावी का?
Filter Coffee with Sugar
ESakal
साखरेमुळे कॉफीची चव वाढते.
Filter Coffee with Sugar
esakal
मात्र साखरेचे प्रमाण कमी ठेवणे चांगले.
Filter Coffee with Sugar
ESakal
रोज अनेक कप कॉफी घेत असाल तर काळजी घ्या.
Filter Coffee with Sugar
ESakal
जास्त साखरेमुळे कॅलरीचे प्रमाण वाढते.
Filter Coffee with Sugar
esakal
वजन नियंत्रणात ठेवायचे असल्यास साखर कमी करा.
Filter Coffee with Sugar
साखर न घातलेली कॉफीही चांगला पर्याय आहे.
Filter Coffee with Sugar
ESakal
त्यामुळे कॉफी प्या, पण साखरेवर नियंत्रण ठेवा.
Filter Coffee with Sugar
esakal
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