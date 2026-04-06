उष्णतेवर रामबाण उपाय! उन्हाळ्यात नक्की ट्राय करा थंडगार गुलकंद शेक

Apurva Kulkarni
उन्हाळा सुरु झाला की थंडगार पेय पिण्याची इच्छा सगळ्यांची होते. अनेकजण सरबत, ऊसाचा रस, कोकम सरबत सगळं ट्राय करतात.
परंतु तुम्ही कधी गुलकंद शेक ट्राय केलाय का? तर एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा
गुलकंद हे शरीरासाठी चांगलं असून गुलकंदामुळे उष्णतेचे विकार सुद्धा कमी होतात.
गुलकंद शेक बनवण्यासाठी सुरुवातीला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ३ टेबलस्पून गुलकंद घ्या.
त्यात ४ ५ बर्फाचे तुकडे आणि साखर टाका. सगळं मिक्सरमध्ये फिरवून बारिक करा.
त्या मिश्रणात आता २ ग्लास थंड दूध घाला आणि पुन्हा एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून घ्या.
त्यामध्ये तुम्ही सब्जाही घालू शकता. ड्रायफ्रुडचे तुकडे घालून गुलकंद शेक प्यायला द्या.
