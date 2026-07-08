दररोज ब्रश करूनही दात खराब होतायेत ? जाणून घ्या कारण आणि योग्य उपाय...

सकाळ डिजिटल टीम
रोज ब्रश करता ? पण योग्य पद्धत माहिती नसेल तर दात आणि हिरड्यांना कायमस्वरूपी इजा होऊ शकते. रोजची सवय असली तरी अनेक जण चुकीच्या पद्धतीने दात घासतात.
Wrong Way Can Damage Your Gums
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दात आडव्या दिशेने आणि जोरात घासल्याने इनॅमल झिजू शकते तसेच हिरड्यांचे नुकसान होते.
Avoid Brushing Too Hard
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दात हलक्या हाताने गोलाकार (Circular Motion) पद्धतीने घासावेत. यामुळे दात आणि हिरड्या सुरक्षित राहतात.
What Is the Right Brushing Technique?
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ब्रश केल्यानंतर लगेच पाण्याने चूळ भरल्यास टूथपेस्टमधील फ्लोराइडसारखे उपयुक्त घटक दातांवर कमी वेळ राहतात.
Don't Rinse Immediately After Brushing
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Soft Bristles असलेला टूथब्रश दातांसाठी अधिक सुरक्षित मानला जातो. कडक ब्रिस्टल्समुळे हिरड्या मागे सरकू शकतात.
Choose a Soft-Bristled Toothbrush
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दर तीन महिन्यांनी किंवा ब्रिस्टल्स खराब झाल्यावर टूथब्रश बदलणे आवश्यक आहे.
Replace Your Toothbrush Regularly
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दातांच्या फटी स्वच्छ ठेवण्यासाठी फ्लॉस आणि इंटरडेंटल ब्रशचाही नियमित वापर करा.
Brushing Alone Isn't Enough
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वेळोवेळी Dental Check-up आणि स्केलिंग केल्यास दात व हिरड्यांचे आजार लवकर ओळखता येतात.
Visit Your Dentist Regularly
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हिरड्यांचे आजार वाढल्यास हृदयरोग, स्ट्रोक आणि काही गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो.
Healthy Gums Mean a Healthier Body
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Keep Camphor at Home This Monsoon!
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