सदावर्तेंची लेक लंडनला शिकणार, कोण आहे झेन? पाहा फोटो....

Sandip Kapde

विधिज्ञ

ॲड. गुणरत्न निवृत्तीराव सदावर्ते हे मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

मूळ

सदावर्ते मूळचे नांदेड जिल्ह्यातील असून त्यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी खटला लढवला.

ओळख

२०२१ मधील या निर्णयामुळे त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर विशेष ओळख मिळाली.

कन्या

त्यांची मुलगी झेन सदावर्ते ही गुणवंत आणि परिश्रमी विद्यार्थिनी आहे.

शौर्य

२०१८ मध्ये मुंबईतील क्रिस्टल टॉवर आगीत झेनने १७ जणांचे प्राण वाचवले.

पुरस्कार

या धाडसाबद्दल तिला राष्ट्रीय शौर्य पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

लंडन

झेन आता ईस्ट लंडन विद्यापीठात एलएलबी ऑनर्स पदवीसाठी दाखल झाली आहे.

शिष्यवृत्ती

तिने ही पदवी राष्ट्रीय गुणवंत शिष्यवृत्तीच्या आधारावर मिळवली आहे.

सन्मान

मुंबईतील आयटीसी ग्रँड हॉटेलमध्ये आयोजित समारंभात तिचा गौरव करण्यात आला.

कौतुक

मंत्री छगन भुजबळ यांनी शाल, पुष्पहार देऊन तिचे अभिनंदन केले.

विरोध

मंदिर ड्रेसकोडविरोधात झेनने राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.

शिक्षण

झेन सदावर्ते ही डॉन बॉस्को इंटरनॅशनल शाळेत शिकलेली आहे.

