Vinayan
जिथे मूलभूत सुविधांसाठीही मोठा संघर्ष करावा लागतो, अशा महाराष्ट्रातील 'गुऱ्हाळपाणी' या दुर्गम आदिवासी पाड्यातून तब्बल ११ तरुणांनी डॉक्टर होण्याचे स्वप्न साकार केले आहे.
Inspiring story of Gurhalpani
Sakal
डोंगरदऱ्यांत वसलेल्या गुऱ्हाळपाणी पाड्यात रस्ते, वीज आणि उच्च शिक्षणाच्या सोयींचा मोठा अभाव होता. रोजगारासाठी मजुरी करणाऱ्या कुटुंबांपुढे मुलांना शिकवणे हे मोठे आव्हान होते.
Inspiring story of Gurhalpani
Sakal
गावातील पहिल्या विद्यार्थ्याने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत वैद्यकीय क्षेत्रात पाऊल ठेवले. त्याच्या या यशामुळे संपूर्ण पाड्याला आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याचे नवे स्वप्न मिळाले.
Inspiring story of Gurhalpani
Sakal
पोटाला चिमटा काढून, मोलमजुरी करून पालकांनी मुलांच्या शिक्षणात कोणतीही कमतरता पडू दिली नाही. शिक्षणाशिवाय प्रगती नाही, हा विचार संपूर्ण गावाने मनाशी पक्का केला.
Inspiring story of Gurhalpani
Sakal
शहरातील महागड्या क्लासेसशिवाय, केवळ जिद्द आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर या तरुणांनी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केल्या आणि पांढरा कोट परिधान करण्याचा मान मिळवला.
Inspiring story of Gurhalpani
Sakal
पहिल्या यशाची ही मशाल पुढे अशीच तेवत राहिली. पाहता पाहता या एकाच आदिवासी पाड्यातून तब्बल ११ तरुण-तरुणी डॉक्टर बनून गावाचे नाव राज्यभर उज्ज्वल करत आहेत.
Inspiring story of Gurhalpani
Sakal
आज गुऱ्हाळपाणी पाड्यातील प्रत्येक लहान मूल डॉक्टर, अभियंता किंवा अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहत आहे. या यशामुळे गावातील शैक्षणिक वातावरण पूर्णपणे बदलून गेले आहे.
Inspiring story of Gurhalpani
Sakal
गुऱ्हाळपाणीचा हा प्रवास प्रत्येक तरुणासाठी प्रेरणादायी आहे. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी शिक्षणाच्या जोरावर संपूर्ण गावाचे भाग्य बदलता येते, हेच यातून सिद्ध होते.
Inspiring story of Gurhalpani
Sakal
Instagram Edit Story Feature
Sakal