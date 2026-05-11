आतडी राहतील साफ... आहारात करा 'या' 6 औषधी वनस्पतींचा समावेश!

Aarti Badade

जे आपण खातो, तसेच आपण होतो!

आपण जे अन्न खातो, त्यातील सर्व पोषक घटक आतड्यांमध्ये शोषले जातात, म्हणूनच आतड्यांचे आरोग्य जपणे महत्त्वाचे आहे.

Gut health herbs

|

Sakal

आलं - अपचन आणि गॅसवर गुणकारी

आल्यामधील 'जिंजरॉल' घटक पाचक एन्झाइम्सना सक्रिय करतो आणि गॅस तसेच अपचनाच्या समस्येपासून त्वरित आराम देतो.

लसूण - चांगल्या बॅक्टेरियांचा मित्र

लसणामधील 'ॲलिसिन' घटक रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतो आणि आतड्यांमधील फायदेशीर जीवाणूंच्या वाढीसाठी मदत करतो.

दालचिनी - साखर आणि पित्त नियंत्रक

दालचिनी रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवते आणि गॅस तसेच आम्लपित्ताचा त्रास कमी करून पचनसंस्था सुधारते.

हळद - नैसर्गिक सूज निवारक

हळदीमधील 'कर्क्यूमिन' हा घटक आतड्यांची सूज कमी करतो आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करतो.

शेवगा आणि केशर - पचनासाठी सुपरफूड

शेवगा पचनक्रिया सुधारतो, तर केशर आम्लपित्त (Acidity) कमी करून तुमची मनःस्थिती (Mood) सुधारण्यास मदत करते.

नैसर्गिकरित्या पचनसंस्था करा बळकट

या औषधी वनस्पतींचा नियमित आहारात समावेश केल्यास तुमची पचनसंस्था नैसर्गिकरित्या मजबूत होईल आणि शरीर निरोगी राहील.

