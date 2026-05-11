आतडी राहतील साफ... आहारात करा 'या' 6 औषधी वनस्पतींचा समावेश!

Aarti Badade
आपण जे अन्न खातो, त्यातील सर्व पोषक घटक आतड्यांमध्ये शोषले जातात, म्हणूनच आतड्यांचे आरोग्य जपणे महत्त्वाचे आहे.
Gut health herbs
Sakal
आल्यामधील 'जिंजरॉल' घटक पाचक एन्झाइम्सना सक्रिय करतो आणि गॅस तसेच अपचनाच्या समस्येपासून त्वरित आराम देतो.
लसणामधील 'ॲलिसिन' घटक रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतो आणि आतड्यांमधील फायदेशीर जीवाणूंच्या वाढीसाठी मदत करतो.
दालचिनी रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवते आणि गॅस तसेच आम्लपित्ताचा त्रास कमी करून पचनसंस्था सुधारते.
हळदीमधील 'कर्क्यूमिन' हा घटक आतड्यांची सूज कमी करतो आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करतो.
शेवगा पचनक्रिया सुधारतो, तर केशर आम्लपित्त (Acidity) कमी करून तुमची मनःस्थिती (Mood) सुधारण्यास मदत करते.
या औषधी वनस्पतींचा नियमित आहारात समावेश केल्यास तुमची पचनसंस्था नैसर्गिकरित्या मजबूत होईल आणि शरीर निरोगी राहील.
