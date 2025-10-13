पोटाच्या समस्यांवर खास उपाय! चिया सीड्स खा या पदार्थासोबत

Aarti Badade
फायबरने समृद्ध असलेले चिया (Chia Seeds) आरोग्यासाठी एक खजिना आहेत. वजन कमी करण्यासोबतच, ते पोटाच्या समस्यांसाठीही खूप फायदेशीर ठरतात.
Sakal
पोटाशी संबंधित समस्यांसाठी, चिया सीड्स विशिष्ट घटकांसह मिसळून खाणे अधिक प्रभावी ठरते.
Sakal
आतड्यांचे आरोग्य वाढवण्यासाठी चिया सीड्स पाण्यापेक्षा दह्यासोबत मिसळून खाल्ल्यास जास्त प्रभावी ठरतात.
Sakal
दह्यातील बॅक्टेरिया (Probiotics) आणि चियामधील विरघळणारे फायबर (Soluble Fiber) यांचा पोटावर उत्कृष्ट सहजीवन परिणाम होतो, ज्यामुळे पचन सुधारते.
Sakal
दह्यातील प्रथिने आणि चियामधील फायबर एकत्रितपणे कोलनमध्ये हळूहळू आंबायला लागतात. यामुळे कमी वायू (Gas) आणि जास्त शॉर्ट-चेन फॅटी अॅसिड तयार होतात.
Sakal
दह्यात चिया घातल्याने फायबर लवकर हायड्रेट होते आणि बाहेर पडते, ज्यामुळे हे मिश्रण शाकाहारी आणि लैक्टोज असहिष्णुता (Lactose Intolerance) असलेल्यांसाठी उत्तम ठरते.
Sakal
चिया पाण्यात किंवा दह्यात, दोन्ही प्रकारे खाणे फायदेशीर आहे, परंतु उत्तम पोट आणि मायक्रोबायोम (Microbiome) आरोग्यासाठी दह्यासोबत चिया सीड्स खाणे सर्वात अधिक फायदेशीर आहे.
Sakal
Amla Oil Benefits for hair
Sakal