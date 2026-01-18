हिवाळ्यात 'हे' 6 सुपरफूड पोटाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

Puja Bonkile
कमी पाणी पिणे, कमी सक्रिय राहणे आणि हिवाळ्यात जड जेवण खाणे यामुळे पचनक्रिया मंदावते. यामुळे गॅस, बद्धकोष्ठता आणि आम्लता वाढते. यामुळे तुमच्या आतड्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे.
water
डॉ. सुभाष गिरी स्पष्ट करतात की सकाळी रिकाम्या पोटी आणि दिवसभर कोमट पाणी प्यायल्याने पचनक्रिया सक्रिय राहण्यास मदत होते. त्यामुळे साचलेले विषारी पदार्थ बाहेर पडण्यास मदत होते, बद्धकोष्ठता दूर होते आणि पोट हलके राहते.
war water
हिवाळ्यात भाज्या, फळे आणि कडधान्य खाल्ल्याने फायबर मिळते. फायबर पचन सुधारते, मल मऊ करते आणि बद्धकोष्ठता टाळते.
fiber food
दही आणि ताक यांसारखे प्रोबायोटिक्स आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांना वाढवतात. यामुळे पचन सुधारते, जळजळ कमी होते आणि पोटाच्या समस्यांचा धोका कमी होतो.
curd
जड, तळलेले पदार्थ पचायला वेळ लागतो. हिवाळ्यात हलके, गरम आणि वेळेवर जेवण केल्याने पोटाचा ताण कमी होतो आणि पचन सुधारते.
fresh food
आले आणि ओवा पाचक एंजाइम सक्रिय करतात. हिवाळ्यात त्यांचे सेवन केल्याने गॅस, अपचन आणि पोटदुखीपासून आराम मिळतो आणि पोट उबदार राहते.
ginger
पुरेशी झोप आणि चालणे किंवा योगा केल्याने पचनसंस्था निरोगी राहण्यास मदत होते. यामुळे आतड्यांचे कार्य सुधारते आणि हिवाळ्यात पोटाच्या समस्या दूर राहतात.
sleep
Sesame oil
Sakal