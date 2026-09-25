मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांना पगार किती मिळतो?

Sandip Kapde
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष वेतन मिळते. कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांचे वेतन सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाइतके आहे.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and details of the salary,
esakal
ज्ञानेश कुमार यांचे मूळ मासिक वेतन 2.50 लाख रुपये आहे. हे वेतन मुख्य निवडणूक आयुक्त पदाच्या निर्धारित वेतनश्रेणीनुसार दिले जाते.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and details of the salary,
esakal
मूळ वेतनासोबत त्यांना नियमानुसार विविध भत्ते मिळतात. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू असलेल्या महागाई भत्त्याचाही समावेश आहे.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and details of the salary,
esakal
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदाच्या जबाबदारीनुसार सरकारी निवासाची सुविधा उपलब्ध होते. ही सुविधा त्यांच्या अधिकृत सेवाशर्तींचा भाग आहे.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and details of the salary,
esakal
अधिकृत कामकाजासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सरकारी वाहन आणि चालकाची सुविधा मिळते. निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांसाठी अशा अधिकृत सुविधा उपलब्ध असतात.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and details of the salary,
esakal
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदाच्या स्वरूपानुसार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाते. सुरक्षेची व्याप्ती संबंधित सरकारी नियम आणि आकलनानुसार ठरते.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and details of the salary,
esakal
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना नियमानुसार प्रवासाशी संबंधित सुविधा मिळतात. त्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये स्वतःसह जोडीदार आणि अवलंबित कुटुंबीयांसाठी प्रवासाशी संबंधित तरतुदी आहेत.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and details of the salary,
esakal
सेवाशर्तींनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अर्जित रजेचा लाभ मिळतो. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर त्यांच्या खात्यातील अर्जित रजेच्या 50 टक्के रजेचे रोखीकरण करण्याची तरतूद आहे.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and details of the salary,
eskal
ज्ञानेश कुमार यांनी 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी भारताचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. त्याआधी ते निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and details of the salary,
esakal
पगाराव्यतिरिक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदाच्या सेवाशर्तींनुसार विविध अधिकृत सुविधा मिळतात. त्यामुळे त्यांचे एकूण आर्थिक पॅकेज हे केवळ 2.50 लाख रुपयांच्या मूळ वेतनापुरते मर्यादित नसते.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and details of the salary,
esakal