शिवरायांचा रायगड ३५० वर्षांपूर्वी नेमका कसा दिसत होता?

Sandip Kapde
रायगड किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी होता.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
रायगडावर शिवाजी महाराजांचा भव्य राजदरबार भरत असे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
इ.स. १६७४ मध्ये रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक राज्याभिषेक झाला.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
किल्ल्यावर महाराजांचा राजवाडा, राणीवसा आणि राजघराण्यासाठी आवश्यक वास्तू होत्या.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
रायगडावर नियोजनबद्ध बाजारपेठ होती, जिथे विविध वस्तूंची खरेदी-विक्री होत असे.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
राजदरबाराच्या प्रवेशाजवळ नगारखाना असून तेथे महत्त्वाच्या प्रसंगी नगारे वाजवले जात असत.A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
किल्ल्यावरील जगदीश्वर मंदिर हे रायगडाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचे महत्त्वाचे केंद्र होते.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
जगदीश्वर मंदिराजवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी असून ती आजही लाखो शिवभक्तांसाठी श्रद्धास्थान आहे.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
रायगडाचा महादरवाजा हा किल्ल्याच्या सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग असून त्याची रचना अत्यंत मजबूत होती.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
किल्ल्याभोवतीची मजबूत तटबंदी आणि बुरूज शत्रूपासून राजधानीचे संरक्षण करण्यासाठी उभारण्यात आले होते.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
रायगडावर पाण्याचे टाके आणि तलावांची नियोजनबद्ध व्यवस्था करण्यात आली होती
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
हिरकणी बुरुजाशी जोडलेली धाडसी कथा रायगडाच्या इतिहासातील विशेष आकर्षण मानली जाते.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
टकमक टोकावरून सह्याद्रीच्या दऱ्या आणि आजूबाजूचा विस्तीर्ण प्रदेश पाहता येतो.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
रायगडावरून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा कारभार अधिक संघटित आणि प्रभावीपणे चालवला.
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
आज असलेल्या अवशेषांमधूनही रायगडाच्या ऐतिहासिक वैभवाची आणि स्वराज्याच्या सामर्थ्याची कल्पना येते. (सर्व फोटो AI द्वारे बनवले आहेत)
A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.
esakal
Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal