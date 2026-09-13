शिवरायांचा रायगड ३५० वर्षांपूर्वी नेमका कसा दिसत होता?

Sandip Kapde

राजधानी

रायगड किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी होता.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

दरबार

रायगडावर शिवाजी महाराजांचा भव्य राजदरबार भरत असे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

राज्याभिषेक

इ.स. १६७४ मध्ये रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक राज्याभिषेक झाला.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

राजवाडा

किल्ल्यावर महाराजांचा राजवाडा, राणीवसा आणि राजघराण्यासाठी आवश्यक वास्तू होत्या.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

बाजारपेठ

रायगडावर नियोजनबद्ध बाजारपेठ होती, जिथे विविध वस्तूंची खरेदी-विक्री होत असे.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

नगारखाना

राजदरबाराच्या प्रवेशाजवळ नगारखाना असून तेथे महत्त्वाच्या प्रसंगी नगारे वाजवले जात असत.A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

जगदीश्वर

किल्ल्यावरील जगदीश्वर मंदिर हे रायगडाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचे महत्त्वाचे केंद्र होते.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

समाधी

जगदीश्वर मंदिराजवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी असून ती आजही लाखो शिवभक्तांसाठी श्रद्धास्थान आहे.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

महादरवाजा

रायगडाचा महादरवाजा हा किल्ल्याच्या सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग असून त्याची रचना अत्यंत मजबूत होती.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

तटबंदी

किल्ल्याभोवतीची मजबूत तटबंदी आणि बुरूज शत्रूपासून राजधानीचे संरक्षण करण्यासाठी उभारण्यात आले होते.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

जलव्यवस्था

रायगडावर पाण्याचे टाके आणि तलावांची नियोजनबद्ध व्यवस्था करण्यात आली होती

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

हिरकणी

हिरकणी बुरुजाशी जोडलेली धाडसी कथा रायगडाच्या इतिहासातील विशेष आकर्षण मानली जाते.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

टकमक

टकमक टोकावरून सह्याद्रीच्या दऱ्या आणि आजूबाजूचा विस्तीर्ण प्रदेश पाहता येतो.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

स्वराज्य

रायगडावरून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा कारभार अधिक संघटित आणि प्रभावीपणे चालवला.

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

वैभव

आज असलेल्या अवशेषांमधूनही रायगडाच्या ऐतिहासिक वैभवाची आणि स्वराज्याच्या सामर्थ्याची कल्पना येते. (सर्व फोटो AI द्वारे बनवले आहेत)

A cinematic reconstruction of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha soldiers planning an approach to a historic hill fort.

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esakal

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Chhatrapati Shivaji Maharaj

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esakal

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