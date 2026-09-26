4 IAS, 2 IRS, 1 IPS; ज्ञानेश कुमारांच्या कुटुंबात आहेत ७ अधिकारी

सूरज यादव

मुख्य निवडणूक आयुक्त

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कुटुंबात तब्बल ४ IAS, २ IRS आणि १ IPS अधिकारी आहेत.

Gyanesh Kumar Family

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Esakal

ज्ञानेश कुमार

ज्ञानेश कुमार स्वतः १९८८ बॅचचे IAS अधिकारी आहेत. त्यांनी केरळ कॅडरमध्ये त्यांनी सेवा बजावली आहे.

Gyanesh Kumar Family

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Esakal

मोठी मुलगी मेधा

मोठी मुलगी मेधा रूपम या २०१४ बॅचच्या IAS अधिकारी असून सध्या नोएडाच्या जिल्हाधिकारी आहेत.

Gyanesh Kumar Family

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Esakal

मोठे जावई मनीष

मेधा रूपम यांचे पती मनीष बंसल हेही २०१४ बॅचचे IAS अधिकारी आहेत.

Gyanesh Kumar Family

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Esakal

धाकटी मुलगी IRS

धाकटी मुलगी अभिश्री IRS अधिकारी आहे. सध्या आयकर विभागात असिस्टंट कमिश्नर आहेत.

Gyanesh Kumar Family

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Esakal

दुसरे जावई IAS

अभिश्री यांचे पती अक्षय लाबरू हे २०१७ बॅचचे IAS अधिकारी आहेत. ते श्रीनगरमध्ये कार्यरत आहेत.

Gyanesh Kumar Family

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Esakal

भाऊही IRS

ज्ञानेश कुमार यांचे भाऊ मनीष कुमार हे IRS अधिकारी आहेत.

Gyanesh Kumar Family

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Esakal

बहिणीचे पती IPS

ज्ञानेश कुमार यांच्या बहिणीचे पती उपेंद्र जैन हे IPS अधिकारी आहेत.

Gyanesh Kumar Family

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Esakal

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