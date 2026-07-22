जिममध्ये थकायचं नसेल तर खा एनर्जी टिकवणारे 'हे' पौष्टिक पदार्थ

सकाळ डिजिटल टीम
खाण्याची वेळ- १ ते २ तास आधी
अंड्यांमध्ये उच्च दर्जाचे प्रोटीन आणि ल्युसीन (Leucine) असते, जे मसल बिल्डींग आणि स्नायूंच्या मजबुतीसाठी उत्तम मानले जाते.
Boiled Eggs
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खाण्याची वेळ- जिमच्या १ तास आधी
ओट्समध्ये 'कॉम्प्लेक्स कार्ब्स' असतात. हे हळूहळू पचतात, ज्यामुळे हेवी वर्कआउट दरम्यान शरीरातील ऊर्जा दीर्घकाळ टिकून राहते.
Oatmeal
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खाण्याची वेळ- वर्कआउटच्या ३० मिनिटे आधी
यात जलद पचणारे कार्बोहायड्रेट्स आणि पोटॅशियम असते. यामुळे त्वरित ऊर्जा मिळते आणि स्नायूंना क्रॅम्प्स (Cramps) येत नाहीत.
Bananas
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खाण्याची वेळ- ३० ते ६० मिनिटे आधी
द्रव स्वरूपात असल्याने स्मूदी पचायला अत्यंत सोपी असते. यामुळे शरीराला झटपट कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन मिळतात.
Smoothies
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खाण्याची वेळ- १ तास आधी
दही आणि फळांचे मिश्रण शरीराला आवश्यक ऊर्जा देते आणि वर्कआउट दरम्यान स्नायूंची झीज भरून काढण्यास मदत करते.
Greek Yogurt with Fruits
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खाण्याची वेळ- १५ ते ३० मिनिटे आधी
खजूरमध्ये नैसर्गिक साखर (Natural Sugars) असते. प्रवासात किंवा घाईत असताना त्वरित एनर्जी मिळवण्यासाठी हा सर्वात सोपा पर्याय आहे.
Dates
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खाण्याची वेळ- १ तास आधी
होल-ग्रेन ब्रेडमधून कार्ब्स आणि पीनट बटरमधून हेल्दी फॅट्स व प्रोटीन मिळतात. हा एक संतुलित आणि परिपूर्ण प्री-वर्कआउट स्नॅक आहे.
Whole-grain toast and peanut butter
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उपाशी पोटी किंवा खूप जड जेवण करून कधीही जिममध्ये जाऊ नका. नेहमी तुमच्या शरीराच्या गरजेनुसार योग्य वेळी योग्य आहार घ्या!
Important note
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इडली खाल्ल्यास शरीराला कोणते 10 फायदे होतात?
Top 10 Health Benefits of Eating Idli
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