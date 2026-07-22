इडली खाल्ल्यास शरीराला कोणते 10 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi
इडली हा केवळ एक चवदार दाक्षिणात्य पदार्थ नसून आरोग्यदायी घटकांचा खजिना आहे.
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फरमेंटेशन झाल्यामुळे इडली पचनास अतिशय हलकी असते आणि आतड्यांचे आरोग्य उत्तम ठेवते.
Idly Improves Digestion
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इडलीमध्ये कॅलरीजचे प्रमाण खूप कमी असते, ज्यामुळे वजन कमी करणाऱ्यांसाठी हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे.
Idly Weight Management
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उडीद डाळीचा वापर केल्यामुळे शरीराला आवश्यक असणारी वनस्पती आधारित प्रथिने मुबलक प्रमाणात मिळतात.
Idly Rich in Protein
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तांदळातील कार्बोहायड्रेट्समुळे शरीराला थकवा जाणवत नाही आणि दिवसभर काम करण्यासाठी त्वरित ऊर्जा मिळते.
Idly Instant Energy Booster
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यामध्ये सॅच्युरेटेड फॅट आणि कोलेस्टेरॉल नसल्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होऊन हृदय सुदृढ राहते.
Idly Promotes Heart Health
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इडली खाल्ल्याने शरीराला नैसर्गिकरीत्या लोह मिळते, ज्यामुळे रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते.
Idly Prevents Iron Deficiency
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तांदूळ आणि डाळीच्या मिश्रणामुळे यात लायसिन सारखी आवश्यक अमीनो ॲसिड्स तयार होतात, जी स्नायूंच्या मजबुतीसाठी फायदेशीर आहेत.
Idly Source of Amino Acids
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यात सोडियमचे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याने उच्च रक्तदाबाचा त्रास असलेल्या रुग्णांसाठी हा सुरक्षित आहार आहे.
Idly Regulates Blood Pressure
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