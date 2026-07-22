इडली खाल्ल्यास शरीराला कोणते 10 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi

चवदार इडली

इडली हा केवळ एक चवदार दाक्षिणात्य पदार्थ नसून आरोग्यदायी घटकांचा खजिना आहे.

esakal

पचनक्रिया

फरमेंटेशन झाल्यामुळे इडली पचनास अतिशय हलकी असते आणि आतड्यांचे आरोग्य उत्तम ठेवते.

Idly Improves Digestion

|

esakal

वजन नियंत्रण

इडलीमध्ये कॅलरीजचे प्रमाण खूप कमी असते, ज्यामुळे वजन कमी करणाऱ्यांसाठी हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे.

Idly Weight Management

|

esakal

भरपूर प्रथिने

उडीद डाळीचा वापर केल्यामुळे शरीराला आवश्यक असणारी वनस्पती आधारित प्रथिने मुबलक प्रमाणात मिळतात.

Idly Rich in Protein

|

esakal

झटपट ऊर्जा

तांदळातील कार्बोहायड्रेट्समुळे शरीराला थकवा जाणवत नाही आणि दिवसभर काम करण्यासाठी त्वरित ऊर्जा मिळते.

Idly Instant Energy Booster

|

esakal

हृदयाचे आरोग्य

यामध्ये सॅच्युरेटेड फॅट आणि कोलेस्टेरॉल नसल्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होऊन हृदय सुदृढ राहते.

Idly Promotes Heart Health

|

esakal

लोहची कमतरता

इडली खाल्ल्याने शरीराला नैसर्गिकरीत्या लोह मिळते, ज्यामुळे रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते.

Idly Prevents Iron Deficiency

|

esakal

अमीनो ॲसिडचा उत्तम स्रोत

तांदूळ आणि डाळीच्या मिश्रणामुळे यात लायसिन सारखी आवश्यक अमीनो ॲसिड्स तयार होतात, जी स्नायूंच्या मजबुतीसाठी फायदेशीर आहेत.

Idly Source of Amino Acids

|

esakal

रक्तदाब नियंत्रित

यात सोडियमचे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याने उच्च रक्तदाबाचा त्रास असलेल्या रुग्णांसाठी हा सुरक्षित आहार आहे.

Idly Regulates Blood Pressure

|

esakal

रोज भाजलेलं खोबरं खाल्ल्याने शरीराला कोणते 12 फायदे होतात?

Top 12 Health Benefits of Daily Roasted Coconut Consumption

|

esakal

हे ही पाहा