हार्ट अटॅक टाळायचा? मग 40 नंतर जीवनात करा ‘हे’ छोटे बदल!

Aarti Badade
बदलती जीवनशैली आणि वाढत्या तणावामुळे ४० वर्षांनंतर हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो, त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
दिवसातून किमान २० ते ३० मिनिटे वेगात चालणे, सायकलिंग किंवा सूर्यनमस्कार केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होते.
आठवड्यातून दोनदा स्क्वॅट्स किंवा पुश-अप्स यांसारखे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग व्यायाम करा, ज्यामुळे स्नायू मजबूत होतात आणि रक्तदाब नियंत्रणात राहतो.
आहारात फळे, भाज्या, डाळी आणि सुका मेवा यांचा समावेश करा; हे पदार्थ रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी साचण्यापासून रोखतात.
हृदयाच्या आरोग्यासाठी दररोज पुरेशी झोप आवश्यक आहे. झोपण्यापूर्वी मोबाईल आणि टीव्हीपासून दूर राहिल्याने झोपेची गुणवत्ता सुधारते.
दररोज किमान १० मिनिटे ध्यान (Meditation) किंवा प्राणायाम केल्याने मानसिक तणाव कमी होतो आणि हृदयावरचा भार हलका होतो.
पोटाभोवती वाढलेले फॅट हृदयासाठी घातक असते; त्यामुळे गोड, तळलेले पदार्थ आणि रात्री उशिरा जेवणे टाळावे.
दिवसभरात ७-८ ग्लास पाणी प्या आणि सिगारेट-मद्यपानासारख्या घातक सवयींपासून दूर राहा, ज्यामुळे रक्तदाब सामान्य राहण्यास मदत होते.
दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणानंतर १० ते १५ मिनिटे चालल्यामुळे रक्तातील साखर आणि चरबी नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
४० नंतर दरवर्षी लिपिड प्रोफाईल, ईसीजी आणि ब्लड प्रेशरची तपासणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून संभाव्य धोके वेळेत ओळखता येतील.
