Hadga Flowers Health Benefits : वात, कफ अन् पित्त होईल क्षणात गायब! शरीरातील त्रिदोष संतुलित ठेवण्यासाठी रोज खा 'ही' रानभाजी

बाळकृष्ण मधाळे
हादगा म्हणजेच, Sesbania grandiflora ही वनस्पती केवळ रानभाजी किंवा चविष्ट पदार्थ म्हणून ओळखली जात नाही, तर पारंपरिक भारतीय आहारपद्धतीत तिचे विशेष महत्त्व आहे.
Hadga Flower Benefits
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हादग्याच्या फुलांचा आहारात योग्य प्रमाणात समावेश केल्यास शरीराला विविध पोषक घटक मिळण्यास मदत होऊ शकते. आयुर्वेदातही या वनस्पतीचा पारंपरिक वापर केला जातो.
Hadga Flower Benefits
esakal
आयुर्वेदिक परंपरेनुसार हादग्याच्या फुलांना वात, पित्त आणि कफ या त्रिदोषांच्या संतुलनासाठी उपयुक्त मानले जाते. मात्र, त्याचा परिणाम व्यक्तीची प्रकृती आणि सेवनाच्या पद्धतीनुसार वेगवेगळा असू शकतो.
Hadga Flower Benefits
esakal
अपचन, भूक मंदावणे किंवा पचनाशी संबंधित किरकोळ तक्रारी असतील तर हादग्याची भाजी आहारात समाविष्ट केली जाते. यामुळे पचनक्रिया सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते.
Hadga Flower Benefits
esakal
काही पारंपरिक आहारपद्धतींमध्ये हादग्याचा वापर भूक वाढवण्यासाठी केला जातो. जेवणाची इच्छा कमी होणे किंवा अरुची जाणवणे अशा वेळी हादग्याची भाजी आहाराचा भाग बनवली जाते.
Hadga Flower Benefits
esakal
हादग्याच्या फुलांमध्ये विविध पोषक घटक आढळतात. त्यातील व्हिटॅमिन A डोळ्यांच्या सामान्य आरोग्यासाठी महत्त्वाचे पोषक तत्त्व आहे. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हादग्याचा समावेश डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
Hadga Flower Benefits
esakal
हादग्याच्या फुलांमध्ये नैसर्गिक वनस्पतीजन्य घटक आणि पोषक तत्त्वे असतात. संतुलित आहारासोबत त्यांचे सेवन केल्यास शरीराच्या नैसर्गिक संरक्षणक्षमतेला आधार मिळू शकतो.
Hadga Flower Benefits
esakal
आयुर्वेदिक आणि पारंपरिक वापरामध्ये हादग्याला शरीरशुद्धीसाठी उपयुक्त मानले जाते. त्यामुळे त्याला ‘रक्तशुद्धी करणारी भाजी’ असेही म्हटले जाते. मात्र, रक्तातील विषारी घटक दूर करण्याबाबत ठोस वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत, त्यामुळे याकडे पारंपरिक दावा म्हणून पाहणे योग्य ठरेल.
Hadga Flower Benefits
esakal
पारंपरिक औषधी पद्धतींमध्ये हादग्याचा वापर महिलांच्या काही आरोग्यविषयक तक्रारींसाठी केला जातो. मासिक पाळीदरम्यान जाणवणारी अस्वस्थता किंवा कंबरदुखी कमी करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अशा त्रासासाठी केवळ हादग्यावर अवलंबून न राहता आवश्यक असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
Hadga Flower Benefits
esakal
हादग्याची भाजी किंवा फुले आहारात योग्य प्रमाणात घेता येतात. मात्र, कोणत्याही औषधी वनस्पतीचा अतिरेक टाळावा. विशेषतः गर्भवती महिला, स्तनपान करणाऱ्या महिला किंवा नियमित औषधे घेणाऱ्या व्यक्तींनी हादग्याचा औषधी स्वरूपात वापर करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.
Hadga Flower Benefits
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Heart Attack Symptoms