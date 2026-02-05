Baba Ramdev Tips: केस गळती थांबवा! बाबा रामदेव यांच्या नैसर्गिक टिप्स फॉलो करा

केस गळतीची समस्या

केस गळतीचा त्रास वाढतोय का? सतत कंगवा भरून केस दिसतायत? योगगुरू बाबा रामदेव यांनी सांगितले काही सोपे, नैसर्गिक उपाय जाणून घ्या.

Baba Ramdev Natural Hair Care Tips

बाबा रामदेव

बाबा रामदेव यांच्या मते, चुकीचा आहार, तणाव आणि खराब जीवनशैलीमुळे केस कमजोर होतात. शरीरातील असंतुलन थेट केसांवर परिणाम करते.

लिव्हर आणि किडनीशी संबंधित

केस गळतीचे मूळ कारण अनेकदा लिव्हर आणि किडनीशी संबंधित असते. ही अवयव कमजोर झाली तर केस कोरडे, निस्तेज आणि गळणारे होतात.

दररोज सकाळी

दररोज सकाळी दुधीभोपळ्याचा ताजा रस प्यावे. हा रस शरीर डिटॉक्स करतो आणि केसांच्या मुळांना पोषण देतो.

दुधीभोपळा आणि आवळा

दुधीभोपळ्याच्या रसात आवळा मिसळल्यास परिणाम अधिक चांगले दिसतात. आवळा केस मजबूत करतो आणि अकाली पांढरे होणे कमी करण्यास मदत करतो.

हिरवी कोथिंबीर आणि लिंबु

हिरवी कोथिंबीर, पुदीना आणि थोडासा लिंबाचा रस घातल्याने पोषणमूल्य वाढते. मात्र आम्लपित्त असलेल्यांनी लिंबू टाळावे.

नख एकमेकांवर घासावे

नख एकमेकांवर घासण्याची सवय केसांसाठी फायदेशीर मानली जाते. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि केसांच्या मुळांपर्यंत पोषण पोहोचते.

उपाय

हे उपाय नियमित आणि संयमाने केल्यास केस गळती कमी होऊ शकते. कोणताही गंभीर त्रास असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

