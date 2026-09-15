केसगळती? मग हा आजी स्पेशल काढा नक्की ट्राय करा!

Aarti Badade
केसगळतीने त्रस्त असाल तर महागडे उपाय करण्याआधी जास्वंद, मेथी आणि खोबरेल तेलाचा हा घरगुती उपाय जाणून घ्या.
Hair fal kadha remedies
Sakal
जास्वंदाची फुले, मेथीचे दाणे, कलौंजी आणि शुद्ध खोबरेल तेल या मोजक्या पदार्थांपासून हे तेल तयार करता येते.
Hair fal kadha remedies
Sakal
जास्वंदाची फुले धुऊन पाकळ्या वेगळ्या करा आणि त्यातील ओलावा पूर्णपणे निघून जाईल अशा पद्धतीने सुकवा.
Hair fal kadha remedies
Sakal
मेथीचे दाणे आणि कलौंजी हलकेच जाडसर ठेचून घेतल्यास ते तेलात मिसळण्यास सोपे जाते.
Hair fal kadha remedies
Sakal
कोमट खोबरेल तेलात मेथी, कलौंजी आणि जास्वंदाच्या पाकळ्या घालून मंद आचेवर काही मिनिटे गरम करा.
Hair fal kadha remedies
Sakal
मिश्रण पूर्ण थंड झाल्यावर तेल गाळून स्वच्छ, कोरड्या काचेच्या बाटलीत भरून सूर्यप्रकाशापासून दूर ठेवा.
Hair fal kadha remedies
Sakal
आठवड्यातून दोनदा टाळूवर हलका मसाज करता येतो, मात्र संवेदनशील त्वचा असल्यास आधी पॅच टेस्ट करणे योग्य ठरेल.
Hair fal kadha remedies
Sakal
Very Hot Tea and Coffee
Sakal