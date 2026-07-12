पावसाळ्यात केस गळण्याबाबतच्या 'या' 5 चुकीच्या समजुती आजच दूर करा

Aarti Badade
पावसाळ्यात केस गळणे आणि कोंड्याचा त्रास वाढलाय? तज्ज्ञांनी सांगितलेले 'हे' महत्त्वाचे गैरसमज टाळा.
Monsoon Hair Fall Myths
Sakal
पावसाच्या पाण्यामुळे केस गळतात हा समज चुकीचा असून, हवेतील अति आर्द्रतेमुळे टाळूचे संतुलन बिघडल्याने केस गळतात.
Monsoon Hair Fall Myths
Sakal
पावसाळ्यात वारंवार केस धुतल्याने ते खराब होत नाहीत; उलट दमट हवेमुळे साचणारा घाम आणि धूळ साफ करण्यासाठी नियमित सौम्य शॅम्पू वापरावा.
Monsoon Hair Fall Myths
Sakal
भरपूर तेल लावल्याने केस सुरक्षित राहत नाहीत; उलट जास्त तेलामुळे टाळूची छिद्रे बंद होऊन नैसर्गिक संतुलन बिघडू शकते.
Monsoon Hair Fall Myths
Sakal
पावसाळ्यात हवेतील ओलावा शोषल्यामुळे केस फुगतात किंवा विस्कटतात, याचा अर्थ केस खराब झाले असा होत नाही.
Monsoon Hair Fall Myths
Sakal
एकाच वेळी अनेक उत्पादने वापरल्याने केसांचे संरक्षण होत नाही, उलट त्यांच्या प्रकारानुसार योग्य आणि मर्यादित उत्पादनेच वापरावीत.
Monsoon Hair Fall Myths
Sakal
तज्ज्ञांच्या मते, वेगवेगळे घरगुती उपाय करण्यापेक्षा पावसाळ्यात केसांची गरज समजून त्यांची योग्य निगा राखणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
Monsoon Hair Fall Myths
Sakal
Foods That Can Be Harmful for Your Heart
Sakal