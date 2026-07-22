15 दिवसांत हेअर फॉल थांबून दिसेल केसांची वाढ! फक्त खा घरातील 'हे' 5 पदार्थ

Vinod Dengale
आजकाल हेअर फॉल मोठी समस्या बनला आहे. मात्र आयुर्वेद आणि विज्ञानात 5 पदार्थ सांगितले आहेत जे केस वाढविण्यासाठी सर्वात फायदेशीर ठरतात.
Hair Fall
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यात Iron, कॉपर, vitamine B असल्याने हेअर फॉल थांबविण्यासाठी आणि केसांच्या वाढीसाठी महत्त्वाचा मानले आहे.
Curry Leaves
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यात Diosgenin असते जे केसांच्या वाढ करण्यास उपयुक्त ठरते. तसेच Anti-Fungal असल्याने स्काल्प साफ राहते.
Fenugreek seeds
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यात Vitamin C सोबत इतर घटक आहे जे DTH ब्लॉक करतात त्यामुळे केस गळत नाही आणि स्काल्पही साफ होते.
Amla
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यात Delta 7 Sterine, Zinc आणि Phytosterol असते ज्यामुळे हेअर फॉल कमी होतो आणि केसांची वाढ होते.
Pumpkin seed
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यात Iron, प्रोटीन असल्याने Keratine प्रोटीन नीट ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे हेअर फॉल कमी होतो.
Moong Dal
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सकाळी फ्रेश झाल्यावर 4 कढीपत्ता पाने खावे. त्यानंतर संध्याकाळी मेथी दाणे किंवा भाजलेल्या भोपळ्याच्या बिया आणि रात्री मूग डाळ खावी.
Diet
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ही माहिती उपलब्ध रीपोर्टमधून घेण्यात आलेली आहे.
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Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
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