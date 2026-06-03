केस गळताय म्हणजे कॅन्सर झालाय असं नाही, 'ही' आहेत कारणं

Apurva Kulkarni
तुमचेही केस कळताय का? मग ते कारण कॅन्सरचं नसून पुढील काही गोष्टीमुळे सुद्धा केस गळती होते.
Hair fall
esakal
दररोज केस गळत असल्याने अनेकांच्या मनात कॅन्सर झाल्याची भिती होते. परंतु तज्ज्ञांच्या मते ते चुकीचं आहे.
Hair fall
esakal
आर्थिक तणाव, कामाचा ताण, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या यामुळे केस कमकुवत होऊ शकतात. त्यामुळे केस गळती होते.
Hair fall
esakal
शरीरातील आयर्न, व्हिटॅमिन D आणि B12 च्या कमतरतेमुळे केस गळती वाढू शकते.
Hair fall
esakal
तसंच गर्भधारणा किंवा हार्मोन्समधील बदलांमुळे, पीसीओडीच्या त्रासामुळे सुद्धा केसगळतीच्या समस्या जाणवू शकतात.
Hair fall
esakal
हेअर कलर आणि केमिकलयुक्त उत्पादनांमुळे सुद्धा केस गळतीचे प्रमाण वाढू शकते.
Hair fall
esakal
कॅन्सरमुळे नाहीतर त्याच्यावरील उपचार सुरु असलेल्या केमोथेरपीमुळे केस कळतात. त्यामुळे केस गळण्याचा गैरसमज करु नये.
Hair fall
esakal
Methi Gholna
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