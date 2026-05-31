तुम्ही डायट करताय? मग मेथीचा घोळणा एकदा नक्की ट्राय करा

Apurva Kulkarni

पोष्टिक

तुम्हाला सुद्धा पौष्टिक आणि डायटयुक्त काही खाण्याची इच्छा असेल, आणि रोजरोजच्या सॅडलचा कंटाळा आला असेल तर एकदा मेथीचा घोळणा नक्की ट्राय करा.

साहित्य

त्यासाठी निवडलेली मेथी, कांदा, शेंगदाण्याचं कूट, लिंबाचा रस, तिखट, मीठ आणि फोडणीसाठी तेल, मोहरी, हिंग लसून

कृती

सुरुवातीला एका भांड्यात बारीक चिरलेली मेथी घ्या. त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घाला.

मिश्रण

त्यानंतर चवीनुसार मीठ, तिखट, शेंगदाण्याचं कूट घालून एकजीव करा. त्यात लिंबाचा रस घालून सगळं मिश्रण एकत्र करा.

फोडणी

आता एका कढईत तेल गरम करा.त्यात जिरे, मोहरी, हिंग, लसून खालून फोडणी द्या.

मेथीचा घोळणा

तयार केलेली फोडणी मेथीच्या मिश्रणात घालून हलक्या हाताने कालवून घ्या.

जेवण खास

जेवणात एखादी भाजी आवडली नसेल तर मेथीचा घोळणा तुमचं जेवण खास बनवले.

वेळेत खा

परंतु लक्षात ठेवा, जास्त वेळ मेथीचा घोळणा करुन ठेऊ नका. त्याला पाणी सुटू शकतं.

