केसांना तेल कधी लावावं? सकाळी की रात्री?

Apurva Kulkarni

काळजी घेणं गरजेचं

केस मजबूत आणि लांब हवे असतील केसांनी काळजी घेणं गरजेचं असतं. नियमितपणे केसांना तेल नाही लावलं तर ते कोरडे पडतात.

सकाळी की रात्री?

नियमितपणे केसांना तेल लावणं गरजेचं असतं. परंतु तेल सकाळी की रात्री लावायचं? हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडतो.

सकाळी तेल लावण्याचे फायदे

सकाळी तेल लावल्यास केसांचा कोरडेपणा कमी होतो. तसंच टाळू देखील ताजेतवाने राहते.

सकाळी तेल लावण्याचे तोटे

परंतु सकाळी तेल लावलं तर बाहेरची धूळ चिटकून बसण्याची शक्यता असते.

रात्री तेल लावल्यास काय होतं?

रात्री तेल लावल्यास तेल टाळूच्या खोलवर जातं. त्यामुळे केस मजबूत आणि मुलायम होण्यास मदत होते.

कोरडेपणा आणि कोंडा कमी

रात्री तेल लावून मसाज केल्यास केसातील कोरडेपणा आणि कोंडा कमी होतो. तसंच झोप देखील शांत लागते.

तेलाने मालिश

त्यामुळे शक्यतो रात्री झोपण्यापूर्वी तेलाने मालिश करावी. यामुळे तुमचे केस मुलायम राहण्यास मदत होईल.

