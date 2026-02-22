चंदनमध्ये मिसळा 'हा' आयुर्वेदिक पदार्थ! पिंपल्स अन् डागांपासून मिळेल मुक्ती

Aarti Badade
आयुर्वेदात चंदन हे शीतल आणि पित्तशामक मानले जाते. चंदनाचा स्वभाव थंड असल्याने तो त्वचेवरील उष्णता, दाह आणि लालसरपणा कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरतो.
चंदन त्वचेला थंडावा देऊन ताणतणाव कमी करते, तर हळद ही नैसर्गिक जंतुनाशक आहे. या दोन्हीच्या एकत्रित वापरामुळे पिंपल्स आणि त्यांचे डाग हलके होण्यास मदत होते.
एका वाटीत १ चमचा चंदन पावडर आणि अर्धा चमचा हळद घ्या. त्यात १-२ चमचे गुलाबपाणी किंवा कच्चे दूध घालून गुठळी नसलेली मऊ पेस्ट तयार करा.
जर तुमची त्वचा कोरडी असेल, तर या मिश्रणात थोडे मध किंवा बदाम तेलाचे थेंब टाका. यामुळे त्वचेला पोषण मिळते आणि नैसर्गिक ओलावा टिकून राहतो.
स्वच्छ चेहऱ्यावर डोळ्यांभोवतीचा भाग सोडून हा पॅक लावा. १०-१५ मिनिटे किंवा पॅक सुकेपर्यंत ठेवा आणि नंतर कोमट पाण्याने चेहरा धुवा. शेवटी नैसर्गिक मॉइश्चरायझर लावा.
उत्तम निकालासाठी हा फेस पॅक आठवड्यातून फक्त १ ते २ वेळा लावणे पुरेसे आहे. हळदीचा अतिवापर टाळावा, कारण यामुळे चेहऱ्यावर पिवळसर डाग पडू शकतात.
पॅक लावण्यापूर्वी हातावर 'पॅच टेस्ट' नक्की करा. संवेदनशील त्वचा असल्यास किंवा त्वचेवर जखम असल्यास तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय हा उपाय करू नका.
