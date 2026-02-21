प्रीडायबिटीज म्हणजे काय? मधुमेह होण्यापूर्वी शरीर देते ‘हे’ ८ संकेत!

Aarti Badade
प्रीडायबिटीज ही अशी स्थिती आहे जिथे रक्तातील साखरेचे प्रमाण सामान्यपेक्षा जास्त असते, पण ते अद्याप टाईप २ मधुमेह इतके वाढलेले नसते. ही मधुमेहाच्या उंबरठ्यावर असलेली स्थिती आहे.
Prediabetes symptoms and signs
Sakal
चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी, व्यायामाचा अभाव, लठ्ठपणा, मानसिक ताण आणि अनुवांशिक घटक यामुळे शरीर इन्सुलिनचा योग्य वापर करू शकत नाही.
Prediabetes symptoms and signs
Sakal
जर तुम्हाला पुरेशी झोप घेऊनही सतत थकवा, सुस्ती आणि अशक्तपणा जाणवत असेल, तर सावध व्हा. शरीरातील पेशींना साखरेपासून पुरेशी ऊर्जा न मिळाल्याने असे होते.
Prediabetes symptoms and signs
Sakal
जेव्हा रक्तातील साखर वाढते, तेव्हा किडनी ती बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे वारंवार लघवीला जावे लागते. हे प्रीडायबिटीजचे एक प्रारंभिक लक्षण आहे.
Prediabetes symptoms and signs
Sakal
वारंवार लघवी केल्यामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते. यामुळे घसा वारंवार कोरडा पडतो आणि जास्त तहान लागते, ज्याकडे अनेकजण दुर्लक्ष करतात.
Prediabetes symptoms and signs
Sakal
साखरेचे प्रमाण वाढल्याचा परिणाम डोळ्यांतील बारीक नसांवर होतो. यामुळे दृष्टी धुसर होणे किंवा डोळ्यांत जडपणा जाणवणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
Prediabetes symptoms and signs
Sakal
ग्लुकोज पेशींपर्यंत योग्यरित्या न पोहोचल्यामुळे मेंदूला ऊर्जेची कमतरता असल्याचे संकेत मिळतात. परिणामी, जेवण करूनही थोड्या वेळाने पुन्हा तीव्र भूक लागते.
Prediabetes symptoms and signs
Sakal
रक्तातील साखर वाढल्यामुळे शरीराची नैसर्गिक जखम भरून काढण्याची प्रक्रिया मंदावते. लहान जखमा किंवा संसर्ग (Infection) लवकर बरे न होणे हे धोक्याचे लक्षण आहे.
Prediabetes symptoms and signs
Sakal
प्रीडायबिटीज ही स्थिती आहार आणि जीवनशैलीत बदल करून पुन्हा सामान्य केली जाऊ शकते. वरील लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि साखरेची तपासणी करा.
Prediabetes symptoms and signs
Sakal
Kidney stone prevention
Sakal