सतत हात पायांना मुंग्या येतात का? ही आहेत दोन मोठ्या आजारांच्या सुरुवातीची लक्षणे

Saisimran Ghashi

सतत मुंग्या येणे

तुमच्या पायात किंवा हाताला सतत मुंग्या येत असतील तर यामागे एखादा आजार लपलेला असू शकतो

pins and needles sensation causes

कारण काय

चला तर जाणून घेऊया यामागे कोणती कारणे असू शकतात जी पुढे जाऊन मोठी समस्या बनतात

Common Reasons for Tingling Sensation and Numbness

रक्ताभिसरण

एकाच स्थितीत जास्त वेळ बसल्याने रक्तप्रवाह थांबून हातापायांना मुंग्या येतात.

Blood Circulation symptoms

मज्जातंतूंवर दाब

नसांवर सतत दाब पडल्यामुळे मेंदूकडे जाणारे संदेश थांबतात आणि मुंग्या जाणवतात.

Nerve Pressure symptoms

मधुमेह

रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्याने नसांचे नुकसान होते, जे मधुमेहाचे सुरुवातीचे लक्षण असू शकते.

Diabetes symptoms

व्हिटॅमिनची कमतरता

शरीरात व्हिटॅमिन बी-12 च्या कमतरतेमुळे मज्जासंस्थेवर परिणाम होऊन मुंग्या येण्याचे प्रमाण वाढते.

Vitamin b12 Deficiency symptoms

मणक्याचे विकार

मणक्यातील चकती सरकल्यामुळे नसा दबल्या जातात आणि हात-पायांमध्ये सतत मुंग्या येतात.

Spinal Issues symptoms

थायरॉईड समस्या

थायरॉईड ग्रंथीच्या असंतुलनामुळे शरीरातील नसांवर परिणाम होऊन ही समस्या उद्भवू शकते.

Thyroid Issues symptoms

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरचा सल्ला घ्या

Disclaimer

