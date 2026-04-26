बाहेरून पिवळे धमक, पण आतून खराब आंबे! न कापता कसे ओळखायचे? पाहा सोपी ट्रिक

उन्हाळा येताच आंब्यांचा सीझन सुरू झाला आहे.
आंबे खरेदी करताना ते बाहेरून चांगले चकचकीत दिसतात, पण आत खराब असू शकतात
Tips to Buy Sweet and Juicy Mangoes
बाहेरून पिवळे पण आतून खराब असलेले आंबे न कापता ओळखण्यासाठी ५ सोप्या टिप्स फॉलो करा
5 Easy Ways to Check Mango Quality from Outside
आंबा हातात घेऊन हलके दाबून पाहिल्यास तो सर्व बाजूंनी सारखा मऊ असावा, मात्र खूप जास्त पिलपिलीत किंवा एखादाच भाग मऊ असल्यास तो आतून खराब असू शकतो.
Touch Test: Spot Soft or Overripe Mangoes
आंब्याच्या देठाजवळचा भाग हुंगून पाहिल्यास जर गोड आणि नैसर्गिक सुवास आला तर आंबा चांगला समजावा, परंतु आंबट किंवा अल्कोहोलसारखा वास आल्यास तो आंबा सडलेला असू शकतो.
Smell Test: Natural Fragrance vs Bad Odour in Mangoes
आंब्याची साल एकदम गुळगुळीत आणि डागविरहित असावी; जर सालीवर काळे डाग, पांढरे ठिपके किंवा सुरकुत्या असतील तर तो आंबा जुना किंवा खराब झालेला असतो.
Skin Inspection: Signs of Bad or Old Mangoes
चांगल्या आणि रसाळ आंब्याचे वजन त्याच्या आकाराच्या तुलनेत हाताला जड लागते, याउलट आंबा वजनाला हलका लागल्यास तो आतून सुकलेला किंवा खराब असण्याची शक्यता असते.
Weight Check: Heavy vs Light Mangoes
आंबा एका पाण्याने भरलेल्या भांड्यात टाकल्यावर जर तो तळाला बसला तर तो चांगला असतो आणि जर तो पाण्यावर तरंगला तर तो आंबा आतून पोकळ किंवा खराब असू शकतो.
Water Test: Float or Sink Method for Mango Freshness
