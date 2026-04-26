बाहेरून पिवळे धमक, पण आतून खराब आंबे! न कापता कसे ओळखायचे? पाहा सोपी ट्रिक

Saisimran Ghashi

आंब्यांचा सीझन

उन्हाळा येताच आंब्यांचा सीझन सुरू झाला आहे.

पिवळे धमक आंबे

आंबे खरेदी करताना ते बाहेरून चांगले चकचकीत दिसतात, पण आत खराब असू शकतात

खराब आंबे

बाहेरून पिवळे पण आतून खराब असलेले आंबे न कापता ओळखण्यासाठी ५ सोप्या टिप्स फॉलो करा

फळाचा स्पर्श

आंबा हातात घेऊन हलके दाबून पाहिल्यास तो सर्व बाजूंनी सारखा मऊ असावा, मात्र खूप जास्त पिलपिलीत किंवा एखादाच भाग मऊ असल्यास तो आतून खराब असू शकतो.

आंब्याचे देठ

आंब्याच्या देठाजवळचा भाग हुंगून पाहिल्यास जर गोड आणि नैसर्गिक सुवास आला तर आंबा चांगला समजावा, परंतु आंबट किंवा अल्कोहोलसारखा वास आल्यास तो आंबा सडलेला असू शकतो.

आंब्याची साल

आंब्याची साल एकदम गुळगुळीत आणि डागविरहित असावी; जर सालीवर काळे डाग, पांढरे ठिपके किंवा सुरकुत्या असतील तर तो आंबा जुना किंवा खराब झालेला असतो.

वजनाचा अंदाज

चांगल्या आणि रसाळ आंब्याचे वजन त्याच्या आकाराच्या तुलनेत हाताला जड लागते, याउलट आंबा वजनाला हलका लागल्यास तो आतून सुकलेला किंवा खराब असण्याची शक्यता असते.

पाण्याची चाचणी

आंबा एका पाण्याने भरलेल्या भांड्यात टाकल्यावर जर तो तळाला बसला तर तो चांगला असतो आणि जर तो पाण्यावर तरंगला तर तो आंबा आतून पोकळ किंवा खराब असू शकतो.

