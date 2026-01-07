२०२६ चा पहिला हंस-मालव्य राजयोग! ‘या’ 3 राशींवर लक्ष्मीची कृपा

वर्षातील मोठा शुभ योग!

ज्योतिषशास्त्रात 'हंस' आणि 'मालव्य' हे दोन्ही राजयोग अत्यंत भाग्यवान मानले जातात. २०२६ च्या मध्यात हे दोन्ही योग एकाच वेळी सक्रिय होणार असून ३ राशींचे नशीब पालटणार आहे.

राजयोग कधी आणि कसा

शुक्र २ मार्च रोजी 'मीन' राशीत प्रवेश करून मालव्य योग बनवेल, तर गुरू २ जून रोजी 'कर्क' राशीत प्रवेश करून हंस राजयोग तयार करेल. या योगामुळे प्रगतीचे मार्ग मोकळे होतील.

कन्या रास - करिअरमध्ये मोठी भरारी

कन्या राशीच्या लोकांसाठी मार्च ते जून हा काळ स्वप्नवत असेल. रखडलेली पदोन्नती मिळेल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होतील. तुमचा सामाजिक दर्जा उंचावेल.

कन्या रास - वैवाहिक सौख्य

उत्पन्नात वाढ होण्यासोबतच कन्या राशीच्या जातकांचे वैवाहिक जीवन अधिक समृद्ध होईल. नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना सुवर्ण संधी मिळतील.

कर्क रास - आर्थिक स्थिती मजबूत

कर्क राशीत गुरुचे आगमन होत असल्याने तुमची आर्थिक स्थिती प्रचंड मजबूत होईल. संपत्ती जमा करण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल आणि समाजात तुमचा मानसन्मान वाढेल.

कर्क रास - व्यवसायात सुवर्ण यश

तुमच्या बोलण्यातील गोडव्यामुळे मोठी कामे पूर्ण होतील. नोकरी आणि व्यवसायात अचानक धनलाभाचे योग आहेत, ज्यामुळे प्रदीर्घ काळापासून असलेल्या चिंता दूर होतील.

कुंभ रास - परदेशवारीचे स्वप्न पूर्ण!

कुंभ राशीसाठी हा काळ सुवर्णकाळ ठरेल. अनेक स्रोतांमधून पैसा येईल. ज्यांना परदेशात नोकरी करायची आहे, त्यांचे स्वप्न या काळात पूर्ण होऊ शकते.

कुंभ रास - मोठे व्यावसायिक करार

कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि शत्रूंवर विजय मिळवाल. एखादा मोठा व्यवसाय करार होऊ शकतो, ज्यामुळे तुमच्या करिअरला नवीन दिशा मिळेल.

