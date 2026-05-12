पुण्यात आहे 300 वर्षे जुने हनुमानाचे जागृत मंदिर; तुम्ही दर्शन घेतले का?

Aarti Badade

पाषाणचा ३०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा

पुण्यातील पाषाण भागात असलेले हे हनुमान मंदिर ३०० वर्षांहून अधिक प्राचीन आणि जागृत मानले जाते.

निसर्गरम्य आणि शांत परिसरात स्थान

हे मंदिर होमी भाभा रोडवर कर्नल पॉईंट आणि आर्ममेंट इस्टेटजवळ अत्यंत सुंदर परिसरात स्थित आहे.

पंचलिंगाशी संबंधित पौराणिक कथा

एका गुराख्याला सापडलेल्या पंचलिंगाशी या मंदिराची स्थापना जोडलेली असल्याचे पौराणिक कथांमध्ये सांगितले जाते.

महाराणी येसूबाईंशी असलेला ऐतिहासिक संबंध

स्थानिक मान्यतेनुसार महाराणी येसूबाईंनी या परिसराला भेट दिली तेव्हा येथे नवीन मंदिर बांधण्यात आले होते.

मंदिराचे अद्वितीय आणि दुर्मिळ वैशिष्ट्य

येथे हनुमान आणि शिवलिंगाच्या बरोबर मध्यभागी दोन नंदी एका सरळ रेषेत असणारे दुर्मिळ दृश्य दिसते.

भाविकांचे श्रद्धास्थान आणि नवसाला पावणारा देव

हे मंदिर 'नवसाला पावणारे' म्हणून प्रसिद्ध असून दररोज शेकडो भाविक दर्शनासाठी येथे गर्दी करतात.

पुण्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाचे केंद्र

निसर्ग आणि अध्यात्माचा संगम असलेले हे मंदिर एनडीए रोडच्या अगदी जवळ असून भाविकांचे मुख्य केंद्र आहे.

