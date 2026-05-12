पुण्यात आहे 300 वर्षे जुने हनुमानाचे जागृत मंदिर; तुम्ही दर्शन घेतले का?

Aarti Badade
पुण्यातील पाषाण भागात असलेले हे हनुमान मंदिर ३०० वर्षांहून अधिक प्राचीन आणि जागृत मानले जाते.
Pashan Hanuman Mandir
Sakal
हे मंदिर होमी भाभा रोडवर कर्नल पॉईंट आणि आर्ममेंट इस्टेटजवळ अत्यंत सुंदर परिसरात स्थित आहे.
एका गुराख्याला सापडलेल्या पंचलिंगाशी या मंदिराची स्थापना जोडलेली असल्याचे पौराणिक कथांमध्ये सांगितले जाते.
स्थानिक मान्यतेनुसार महाराणी येसूबाईंनी या परिसराला भेट दिली तेव्हा येथे नवीन मंदिर बांधण्यात आले होते.
येथे हनुमान आणि शिवलिंगाच्या बरोबर मध्यभागी दोन नंदी एका सरळ रेषेत असणारे दुर्मिळ दृश्य दिसते.
हे मंदिर 'नवसाला पावणारे' म्हणून प्रसिद्ध असून दररोज शेकडो भाविक दर्शनासाठी येथे गर्दी करतात.
निसर्ग आणि अध्यात्माचा संगम असलेले हे मंदिर एनडीए रोडच्या अगदी जवळ असून भाविकांचे मुख्य केंद्र आहे.
