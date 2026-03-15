हॅप्पी बर्थडे टेस्ट क्रिकेट; आजच्या दिवशी झाला होता जगातला पहिला कसोटी सामना

Shubham Banubakode
१५ मार्च हा कसोटी क्रिकेटसाठी खास दिवस आहे. याच दिवशी जगातला पहिला कसोटी सामना खेळला गेला होता. आज कसोटी क्रिकेटला १४९ वर्षे पूर्ण झाली.
First Test Match Played On 15 March 1877
पहिला कसोटी सामना ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात खेळला गेला. हा ऐतिहासिक सामना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) येथे झाला.
१५ मार्च १८७७ रोजी हा सामना खेळला गेला आणि त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटची सुरुवात झाली. पुढे भारत, वेस्ट इंडिज, न्यूझीलंडसारख्या अनेक देशांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये प्रवेश केला.
हा सामना खेळला गेला तेव्हा त्याला कसोटी क्रिकेटचा दर्जा नव्हता. नंतर काही दिवसांनी त्याला अधिकृतपणे पहिला कसोटी सामना म्हणून मान्यता देण्यात आली.
कसोटी क्रिकेटमधील पहिला रन ऑस्ट्रेलियाचे कर्णधार चार्ल्स बॅनरमन यांनी केला. त्यांनी दुसऱ्याच चेंडूवर रन काढून इतिहास रचला.
चार्ल्स बॅनरमन यांनी त्या सामन्यात १६५ धावांची शानदार खेळी केली. कसोटी इतिहासातील पहिलं अर्धशतक आणि पहिलं शतक देखील त्यांच्या नावावर आहे.
कसोटी क्रिकेटमधील पहिला विकेट इंग्लंडच्या ऐलन हिल यांनी घेतला. त्यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या नॅट थॉमसनला बोल्ड केलं.
या पहिल्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडवर ४६ धावांनी विजय मिळवला. अशा प्रकारे कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासाची सुरुवात झाली.
Happy Birthday Test Cricket
