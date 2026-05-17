ऐन मे महिन्याच्या मध्यावर हापूस आंब्याच्या दरात घसरण, तुमच्या भागात डझनचा दर किती? पाहा

Saisimran Ghashi

हापूसचे दर

मे महिन्याच्या मध्यावर हापूस आंब्याच्या दरांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे

हापूस आंब्याची आवक

कोकण आणि कर्नाटक भागातून बाजारात आंब्याची आवक प्रचंड वाढली आहे

रत्नागिरी

स्थानिक बाजारात आणि थेट बागेतून खरेदी केल्यास उत्तम दर्जाचा हापूस ₹४०० ते ₹७०० प्रति डझन दराने उपलब्ध आहे.

देवगड

बागेतील थेट आवक आणि स्थानिक ग्रेडिंगनुसार हापूसचे दर ₹५०० ते ₹६०० प्रति डझन पर्यंत खाली आले आहेत

पुणे

मार्केट यार्डात आवक दुप्पट झाल्याने दर निम्म्यावर आले असून किरकोळ बाजारात ₹६०० ते ₹८०० प्रति डझन दराने विक्री सुरू आहे. (ऑनलाइन किंवा प्रीमियम बॉक्स ₹१,१००+ पर्यंत आहेत).

मुंबई

सध्या किरकोळ बाजारात हापूस ₹६०० ते ₹९०० प्रति डझन दरम्यान मिळत आहे. (प्रीमियम/एक्सपोर्ट ग्रेडचे दर ₹१,५००+ च्या पुढे आहेत)

कोल्हापूर

सुरुवातीला ६०० रुपये प्रति नगापर्यंत गेलेला आंबा आता आवक वाढल्याने किरकोळ बाजारात ₹६०० ते ₹८०० प्रति डझन वर आला आहे.

सांगली

सांगली मार्केटमध्ये कर्नाटक आणि कोकण अशा दोन्ही बाजूंची आवक आहे. येथे स्थानिक दर्जानुसार किरकोळ दर ₹६५० ते ₹८०० प्रति डझन आहेत.

सातारा

पुणे आणि रत्नागिरी महामार्गाच्या जवळ असल्याने सातारा बाजारात मध्यम आकाराचा हापूस ₹६०० ते ₹७५० प्रति डझन दराने विकला जात आहे.

सोलापूर

सोलापूर मार्केटमध्ये मुख्यत्वे नगावर (Per Piece) किंवा वजनावर विक्रीचे प्रमाण जास्त असून, डझनचा हिशोब केल्यास सध्या दर ₹६०० ते ₹९०० प्रति डझन च्या घरात स्थिर आहेत.

आंबा फ्रीजमध्ये ठेवावा की नाही? जाणून घ्या

