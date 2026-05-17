ऐन मे महिन्याच्या मध्यावर हापूस आंब्याच्या दरात घसरण, तुमच्या भागात डझनचा दर किती? पाहा

Saisimran Ghashi
मे महिन्याच्या मध्यावर हापूस आंब्याच्या दरांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे
Best Places to Buy Cheap Hapus Mangoes Right Now
कोकण आणि कर्नाटक भागातून बाजारात आंब्याची आवक प्रचंड वाढली आहे
Why Hapus Mango Prices Fell Sharply This Season
स्थानिक बाजारात आणि थेट बागेतून खरेदी केल्यास उत्तम दर्जाचा हापूस ₹४०० ते ₹७०० प्रति डझन दराने उपलब्ध आहे.
Hapus mango price Ratnagiri
बागेतील थेट आवक आणि स्थानिक ग्रेडिंगनुसार हापूसचे दर ₹५०० ते ₹६०० प्रति डझन पर्यंत खाली आले आहेत
Hapus mango price Devgad
मार्केट यार्डात आवक दुप्पट झाल्याने दर निम्म्यावर आले असून किरकोळ बाजारात ₹६०० ते ₹८०० प्रति डझन दराने विक्री सुरू आहे. (ऑनलाइन किंवा प्रीमियम बॉक्स ₹१,१००+ पर्यंत आहेत).
Hapus mango price Pune
सध्या किरकोळ बाजारात हापूस ₹६०० ते ₹९०० प्रति डझन दरम्यान मिळत आहे. (प्रीमियम/एक्सपोर्ट ग्रेडचे दर ₹१,५००+ च्या पुढे आहेत)
alphonso price Mumbai
सुरुवातीला ६०० रुपये प्रति नगापर्यंत गेलेला आंबा आता आवक वाढल्याने किरकोळ बाजारात ₹६०० ते ₹८०० प्रति डझन वर आला आहे.
alphonso price Kolhapur
सांगली मार्केटमध्ये कर्नाटक आणि कोकण अशा दोन्ही बाजूंची आवक आहे. येथे स्थानिक दर्जानुसार किरकोळ दर ₹६५० ते ₹८०० प्रति डझन आहेत.
alphonso price Sangli
पुणे आणि रत्नागिरी महामार्गाच्या जवळ असल्याने सातारा बाजारात मध्यम आकाराचा हापूस ₹६०० ते ₹७५० प्रति डझन दराने विकला जात आहे.
alphonso price Satara
सोलापूर मार्केटमध्ये मुख्यत्वे नगावर (Per Piece) किंवा वजनावर विक्रीचे प्रमाण जास्त असून, डझनचा हिशोब केल्यास सध्या दर ₹६०० ते ₹९०० प्रति डझन च्या घरात स्थिर आहेत.
alphonso price Solapur
Should You Put Mangoes in the Fridge
