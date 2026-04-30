तुमच्या जिल्ह्यात 1 डझन हापूस आंब्याचा दर किती? पाहा

Saisimran Ghashi
एप्रिल महिना संपताच बाजारात हापूसची आवक वाढल्यामुळे १ डझन आंब्याचे दर लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत.
हापूसचे मुख्य केंद्र असलेल्या रत्नागिरीत थेट बागेतून मिळणारा आंबा सध्या ५०० ते ८०० रुपये प्रति डझनच्या पुढे आहे
वाशी मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्याने मुंबईत दर्जेदार हापूस ८०० ते १२०० रुपये डझनच्या पुढे आहे
पुण्याच्या मार्केट यार्डात हापूसच्या पेट्यांची विक्रमी आवक झाली असून, येथे ८०० ते १००० रुपयांपासून पुढे डझनाचा भाव पोहोचला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि साताऱ्यात स्थानिक मागणीनुसार हापूसचे दर ८०० ते ९०० रुपयांपासून पुढे आहेत.
कोल्हापुरात कोकणातून थेट माल येत असल्याने ग्राहकांना मध्यम आकाराचा हापूस ८०० ते ८५० रुपयांपासून पुढे मिळत आहे.
सोलापूरच्या बाजारपेठेत कर्नाटकी आणि रत्नागिरी हापूसची स्पर्धा असून येथे दर ८०० ते ९५० रुपयांपासून पुढे आहेत.
वाहतूक खर्चामुळे विदर्भात दर थोडे जास्त असून नागपुरात १ डझन हापूस ८०० ते १३०० रुपयांपासून पुढे विकला जात आहे.
लग्नसराई आणि मे महिन्याच्या सुट्ट्यांमुळे आवक वाढली असल्याने सर्वसामान्यांसाठी आंबा खरेदीची हीच सर्वोत्तम वेळ आहे.
