पावडरने पिकवलेले आंबे कसे ओळखायचे? पाहा एकदम सोपी ट्रिक

Saisimran Ghashi

आंब्यांची वाढती मागणी

आंबा म्हणजे फळांचा राजा. आता अक्षय तृतीयेनंतर आंब्यांची मागणी वाढली आहे

|

esakal

पावडरने पिकवलेले आंबे

पेटीतून आंबे काढल्यावर खरेदी करण्याआधी ते नैसर्गिकरीत्या पिकलेले आहेत की पावडर लावून हे ओळखणे आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. 

|

esakal

रंगातील फरक

नैसर्गिक आंबे सर्व बाजूंनी सारखे पिवळे नसतात, तर पावडरने पिकवलेले आंबे अतिशय उठावदार आणि पूर्णपणे पिवळे दिसतात.

|

esakal

काळे डाग

रासायनिक प्रक्रियेने पिकवलेल्या आंब्यांवर अनेकदा गडद काळे डाग दिसतात, जे नैसर्गिकरीत्या पिकलेल्या आंब्यांवर नसतात.

|

esakal

पाण्यातील चाचणी

आंबा पाण्याच्या बादलीत टाकल्यावर जर तो तळाला गेला तर नैसर्गिक समजावा आणि तरंगला तर तो पावडरने पिकवलेला असतो.

|

esakal

फळाचा पोत

पावडरने पिकवलेला आंबा बाहेरून मऊ वाटला तरी आतून अनेकदा कडक किंवा कच्चा राहण्याची शक्यता असते.

|

esakal

वासावरून ओळख

नैसर्गिक आंब्याला देठापाशी गोड आणि तीव्र सुवास येतो, तर पावडरने पिकवलेल्या आंब्याला कोणताही वास नसतो किंवा रसायनांचा वास येतो.

|

esakal

चवीतील फरक

रासायनिक आंबे खाताना जिभेला थोडी आग किंवा जळजळ जाणवू शकते, जी नैसर्गिक आंब्याच्या बाबतीत होत नाही.

|

esakal

गर आणि रंग

नैसर्गिक आंब्याचा गर गडद केशर किंवा पिवळा असतो, मात्र पावडरने पिकवलेल्या आंब्याचा गर फिकट किंवा पांढरट असू शकतो.

|

esakal

