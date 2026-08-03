हडप्पा संस्कृतीतील लोकांचा आहार कसा होता?

Shubham Banubakode
हजारो वर्षांपूर्वीच्या हडप्पा संस्कृतीतील लोकांचा आहार अतिशय वैविध्यपूर्ण होता. ते फक्त धान्यच नव्हे, तर मांस, मासे, फळे आणि भाज्यांचाही आस्वाद घेत होते.
Harappan Civilization Food
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संशोधनानुसार हडप्पा संस्कृतीतील लोक शेळी, मेंढी आणि इतर प्राण्यांचे मांस खात होते. नद्यांच्या परिसरात राहणारे लोक मासेही खात असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत.
Harappan Civilization Food
esakal
गहू, बार्ली, बाजरी आणि विविध डाळी त्यांच्या रोजच्या जेवणाचा भाग होत्या. त्यामुळे त्यांचा आहार संतुलित असल्याचे मानले जाते.
Harappan Civilization Food
esakal
दगडी उखळ, भांडी आणि मानवी दातांवर सापडलेल्या स्टार्चच्या कणांवरून ते आंबा, केळी आणि लसूण यांसारख्या पदार्थांचे सेवन करत असल्याचे स्पष्ट आहे.
Harappan Civilization Food
esakal
फक्त साधं जेवण नाही, तर चव वाढवण्यासाठी मसाल्यांचाही वापर केला जात होता. त्यामुळे त्यांची खाद्यसंस्कृती त्या काळातही प्रगत होती.
Harappan Civilization Food
esakal
सुरकोटडा येथे सापडलेल्या भाजलेल्या बियांचे अवशेष आढळले. यावरून त्या काळातील शेती आणि अन्नसाठवण किती विकसित होती, याची कल्पना येते.
Harappan Civilization Food
esakal
भारतात थेट जतन झालेले अन्न सापडले नसले, तरी आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रांच्या मदतीने हडप्पा संस्कृतीतील लोकांच्या आहाराचे अनेक बारकावे समोर आले आहेत.
Harappan Civilization Food
esakal
हडप्पा संस्कृतीतील लोकांचा आहार पोषक, संतुलित आणि विविधतेने भरलेला होता. संशोधनामुळे आपल्या प्राचीन संस्कृतीबद्दल नवनवे पैलू उलगडत आहेत.
Harappan Civilization Food
esakal
How People Lived in the Indus Valley Civilization
esakal