सिंधू संस्कृतीतील लोक कसे राहत होते?

Shubham Banubakode

शहराची रचना

सिंधू संस्कृतीतील शहरे आखीव-रेखीव होती. रस्ते एकमेकांना काटकोनात छेदत होते आणि वस्तीचे नियोजन व्यवस्थित करण्यात आले होते.

How People Lived in the Indus Valley Civilization

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विटांची घरं

बहुतेक घरे भाजलेल्या विटांची होती. अनेक घरांमध्ये अंगण, खोल्या, स्नानगृह आणि विहीरही आढळली आहे.

How People Lived in the Indus Valley Civilization

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सांडपाणी व्यवस्था

प्रत्येक घरातील सांडपाणी झाकलेल्या गटारांद्वारे बाहेर सोडले जात असे. ही त्या काळातील अत्यंत प्रगत नागरी सुविधा मानली जाते.

How People Lived in the Indus Valley Civilization

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esakal

पाळीव प्राणी

गहू, बार्ली यांसारखी पिके घेतली जात होती. गायी, बैल, म्हशी, शेळ्या आणि मेंढ्या पाळल्या जात असल्याचे पुरावे मिळतात.

How People Lived in the Indus Valley Civilization

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esakal

व्यापार

सिंधू संस्कृतीचा मेसोपोटेमियासह इतर प्रदेशांशी व्यापार होता. शिक्के, मणी आणि वजनमाप प्रणाली यावरून व्यापार विकसित असल्याचं दिसते.

How People Lived in the Indus Valley Civilization

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esakal

कारागीर

मातीची भांडी, दागिने, मणी, शंखाच्या वस्तू आणि धातुकामात ते कुशल होते. विविध हस्तकला उद्योग विकसित झाले होते.

How People Lived in the Indus Valley Civilization

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esakal

स्वच्छतेचं महत्त्व

सार्वजनिक स्नानगृह, घरातील स्नानगृह आणि पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था पाहता स्वच्छतेला विशेष महत्त्व दिले जात होते.

How People Lived in the Indus Valley Civilization

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esakal

लिपी

सिंधू लिपीचे अनेक शिक्के सापडले असले तरी ती अद्याप निश्चितपणे वाचता आलेली नाही.

How People Lived in the Indus Valley Civilization

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संशोधन

सिंधू संस्कृतीतील लोकांची भाषा आणि अनेक सामाजिक बाबींविषयी संशोधन सुरू आहे.

How People Lived in the Indus Valley Civilization

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दिवसाच्या तुलनेत रात्री ट्रेनचा स्पीड जास्त का असतो?

Why Do Trains Run Faster at Night Than Day

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