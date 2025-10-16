Harcharan Singh Bhullar : वडील होते DGP, भाऊ माजी आमदार तरी पाच लाखांची घेतली लाच; जाणून घ्या, कोण आहेत हरचरण सिंग भुल्लर?

Mayur Ratnaparkhe

डीआयजी भुल्लर -

पंजाबमधील रोपड रेंजचे डीआयजी हरचरण सिंग भुल्लर यांना अटक झाली आहे.

पाच लाखांची घेतली लाच -

सीबीआयने ५ लाख रुपयांची लाच घेताना हरचरण सिंग भुल्लर यांना रंगेहाथ पकडलं आहे.

कारकिर्दीची सुरुवात -

भुल्लर यांनी पंजाब पोलिस सेवेतून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती.

आयपीएस केडरमध्ये बढती -

यानंतर भुल्लर यांना एसपीएसमधून आयपीएस केडरमध्ये बढती देण्यात आली.

वडील डीजीपी होते -

हरचरण सिंग भुल्लर यांचे वडील मेजर मेहल सिंग भुल्लर हे पंजाब पोलिस दलात डीजीपी होते.

गुन्हेगारी नियंत्रणात उत्कृष्ट कामगिरी -

मोहालीच्या एसएसपी असताना भुल्लर यांनी गुन्हेगारी नियंत्रणात उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली होती.

डीआयजी पदावर बढती -

२०२३ मध्ये त्यांना डीआयजी पदावर बढती देण्यात आली होती.

धाकटे बंधू माजी आमदार -

हरचरण सिंग भुल्लर यांचे धाकटे बंधू कुलदीप सिंग भुल्लर हे काँग्रेसचे माजी आमदार आहेत.

