तिरंग्याचा अपमान केल्यास कोणत्या कलमांखाली कोणती शिक्षा दिली जाते?

Mansi Khambe
भारतीय क्रिकेट संघाच्या ऐतिहासिक टी-२० विश्वचषक विजयाच्या जल्लोषात, स्टार अष्टपैलू हार्दिक पंड्या एका मोठ्या कायदेशीर वादात अडकला आहे.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये विजेतेपदाचे रक्षण केल्यानंतर संपूर्ण देश आनंदात असताना हार्दिकच्या या कृतीमुळे पुण्यात त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
त्याच्यावर राष्ट्रध्वजाचा, तिरंग्याचा अपमान केल्याचा गंभीर आरोप आहे. खेळाच्या मैदानावर सुरू झालेला हा खटला आता पोलीस ठाण्यात पोहोचला आहे.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
भारतात राष्ट्रध्वजाचा आदर राखण्यासाठी १९७१ चा राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला होता. हार्दिक पंड्याच्या प्रकरणात या कायद्याच्या कलम २ चा उल्लेख केला जात आहे.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
या कलमात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी तिरंग्याचा अनादर केला, तो जाळला, फाडला किंवा त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणाऱ्या पद्धतीने त्याचा वापर केला तर तो दंडनीय गुन्हा आहे.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
उत्सवादरम्यान पंड्याचे कृत्य जाणूनबुजून होते की अनावधानाने चूक झाली याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. कायदेशीर तज्ञांच्या मते, कलम २ मध्ये दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा आहे.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
दोषी आढळल्यास आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. न्यायालय मोठा दंड किंवा दोन्हींचा एकत्रित दंड देखील ठोठावू शकते.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान करणे हा भारतीय न्यायव्यवस्थेत एक गंभीर, अजामीनपात्र गुन्हा मानला जातो, विशेषतः जेव्हा या प्रकरणात लाखो लोकांच्या भावनांचा समावेश असतो.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
भारताच्या ध्वज संहिता २००२ मध्ये भारतीय ध्वजाच्या वापराबाबत अतिशय स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. नियमांनुसार, ध्वज कमरेखाली घालता येत नाही, तसेच तो ड्रेस किंवा गणवेश म्हणून वापरता येत नाही.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
विजयानंतर खेळाडूंनी खांद्यावर ध्वज गुंडाळणे सामान्य असले तरी, खाजगी क्षणांमध्ये किंवा चुंबनासारख्या कृतींदरम्यान तो गुंडाळून ठेवणे कायदेशीररित्या अनादर ठरू शकते.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
उत्सवादरम्यान राष्ट्रध्वजाच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला गेला नाही या वस्तुस्थितीवर ही तक्रार आधारित आहे.
Punishment for Insulting Tricolor
ESakal
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal