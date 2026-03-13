फक्त ३३ किमी रुंद असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे कशी जातात?

Mansi Khambe
इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या तणावादरम्यान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सागरी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
अलिकडच्या काळात तणाव वाढल्यापासून पहिला तेल टँकर या महत्त्वाच्या मार्गाने मुंबई बंदरात पोहोचला. सौदी अरेबियातून कच्चे तेल वाहून नेणारे आणि लायबेरियाच्या ध्वजाखाली उड्डाण करणारे हे जहाज एका भारतीय नेव्हिगेटरने चालवले होते.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
जहाजांच्या प्रचंड प्रवाहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने सामुद्रधुनीमध्ये वाहतूक वेगळे करण्याची योजना लागू केली आहे. या प्रणाली अंतर्गत, शिपिंग मार्ग दोन स्वतंत्र लेनमध्ये विभागला गेला आहे.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
एक येणाऱ्या जहाजांसाठी आणि एक बाहेर जाणाऱ्या जहाजांसाठी. प्रत्येक लेन अंदाजे दोन मैल रुंद आहे. या लेनमध्ये दोन मैलांचा बफर झोन आहे.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
जो विरुद्ध दिशेने प्रवास करणाऱ्या जहाजांना टक्कर होण्यापासून रोखण्यासाठी सुरक्षा अंतर म्हणून काम करतो. ही प्रणाली समुद्रातील महामार्ग लेनसारखीच कार्य करते.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
अरुंद रुंदी असूनही, होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील काही मोठ्या जहाजांना सामावून घेण्याइतकी खोल आहे. मुख्य शिपिंग चॅनेलमध्ये पाण्याची खोली 60 ते 100 मीटर पर्यंत आहे.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
ज्यामुळे अल्ट्रा-लार्ज क्रूड कॅरियर्स आणि खूप मोठ्या क्रूड कॅरियर्स सुरक्षितपणे जाऊ शकतात. बहुतेक शिपिंग लेन मुसंदम द्वीपकल्पाजवळ खोल पाण्यात जातात. ज्यामुळे नेव्हिगेशन सोपे होते.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
समुद्रतळ मोठ्या प्रमाणात अडथळ्यांपासून मुक्त होते. सामुद्रधुनीतून वाहतूक व्यवस्थापित करण्यात आधुनिक सागरी तंत्रज्ञानाची मोठी भूमिका आहे.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
या क्षेत्रातून जाणाऱ्या सर्व जहाजांना त्यांची स्वयंचलित ओळख प्रणाली सक्रिय करणे आवश्यक आहे. स्वयंचलित ओळख प्रणाली सतत जहाजाची ओळख, स्थान, वेग आणि दिशा प्रसारित करते.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
यामुळे सागरी अधिकारी आणि जवळपासच्या जहाजांना रिअल टाइममध्ये हालचालींचा मागोवा घेता येतो. भौगोलिकदृष्ट्या, होर्मुझची सामुद्रधुनी इराण आणि ओमानच्या प्रादेशिक पाण्याच्या हद्दीत येते.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्र कायद्यावरील अधिवेशनानुसार, सर्व देशांच्या जहाजांना या आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनीतून जाण्याचा अधिकार आहे.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
याचा अर्थ असा की, व्यावसायिक जहाजे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय कायदेशीररित्या या पाण्यातून प्रवास करू शकतात. यामुळे जागतिक ऊर्जा व्यापारासाठी हा एक महत्त्वाचा मार्ग बनतो.
Ships Pass Through Strait of Hormuz
ESakal
Process of Diesel, Petrol, LPG & CNG produced from Crude oil
ESakal