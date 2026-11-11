हार्दिक पांड्याला IPL मध्ये प्रत्येक वर्षी किती रुपये मिळाले?

Pranali Kodre
आयपीएल २०२७ आधी हार्दिक पांड्या आणि अर्शदीप सिंग यांची मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स संघांनी आदलाबदली केली आहे.
Hardik Pandya IPL Income
Sakal
पंजाबने हार्दिकसाठी १८ कोटी, तर अर्शदीपसाठी मुंबईने १८ कोटी रुपये मोजले. म्हणजेच आता हार्दिकला आयपीएल २०२७ मध्ये १८ कोटी मिळणार आहेत.
Hardik Pandya IPL Income
Sakal
हार्दिक पांड्याची आयपीएलमधील आत्तापर्यंत १४० कोटी इतकी कमाई आहे.
Hardik Pandya IPL Income
Sakal
हार्दिक पांड्याला २०१५ मध्ये मुंबई इंडियन्सने १० लाखांमध्ये खरेदी केले होते. याच किंमतीत हार्दिकला २०१६ आणि २०१७ साठीही मुंबईने रिटेन केले होते.
Hardik Pandya IPL Income
Sakal
त्यानंतर २०१८ आयपीएलमध्ये मुंबईने ११ कोटींमध्ये त्याला रिटेन केले. याच किंमतीत त्याला मुंबईने २०१९, २०२०, २०२१ मध्येही खेळला.
Hardik Pandya IPL Income
Sakal
२०२२ आयपीएलसाठी गुजरात टायटन्सने हार्दिकला १५ कोटींमध्ये खरेदी केले. याच किंमतीत गुजरातने हार्दिकला २०२३ साठीही मानधन दिले.
Hardik Pandya IPL Income
Sakal
२०२४ आयपीएलमध्ये हार्दिक गुजरातमधून १५ कोटी रुपयांमध्ये मुंबई संघात ट्रेडच्या माध्यमातून आला.
Hardik Pandya IPL Income
Sakal
हार्दिकला २०२५ आयपीएलसाठी मुंबईने १६.३५ कोटींमध्ये कायम केले. याच किंमतीत तो २०२६ मध्येही मुंबईकडून खेळला.
Hardik Pandya IPL Income
Sakal
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