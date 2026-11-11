Photo: काव्या मारनचं लग्न झालं! अनिरुद्ध रविचंद्रसोबत ग्रीसमध्ये उरकला विवाह सोहळा

Pranali Kodre
सनरायझर्स हैदराबाद संघाची मालकीन काव्या मारन लग्नबंधनात अडकली आहे.
Anirudh Ravichander and Kavya Maran Marriage
सन ग्रुपचे चेअरमन कलानिधी मारन यांची मुलगी असलेल्या काव्याचे भारताचा प्रसिद्ध म्युझिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्र याच्याशी ११ नोव्हेंबर रोजी लग्न झाले.
Anirudh Ravichander and Kavya Maran Marriage
अनिरुद्ध रविचंद्र याने इंस्टाग्रामवर लग्नाचे फोटो शेअर केले असून "My once in a lifetime, for a lifetime 11.11." असे कॅप्शन लिहिले आहे.
Anirudh Ravichander and Kavya Maran Marriage
काव्या आणि अनिरुद्ध यांचा दोन दिवसाचा लग्नसोहळा ग्रीसमध्ये पार पडला.
Anirudh Ravichander and Kavya Maran Marriage
या लग्नासाठी प्रतिष्ठित पाहुण्यांना विमानाने विवाहस्थळी आणण्यात आले होते. यात सुपरस्टार रजनीकांत आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचाही समावेश होता.
Anirudh Ravichander and Kavya Maran Marriage
काव्या आणि अनिरुद्ध यांच्या लग्नाचे रिसेप्शन चेन्नईमध्ये २१ नोव्हेंबर रोजी पार पडणार आहे.
Anirudh Ravichander and Kavya Maran Marriage
काव्या आणि अनिरुद्ध यांना लग्नानिमित्त सनरायझर्स हैदराबाद फ्रँचायझीकडूनही शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत.
Anirudh Ravichander and Kavya Maran Marriage
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