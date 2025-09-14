हार्दिक पांड्याने पाकिस्तानविरुद्ध पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेत केला मोठा विक्रम

Pranali Kodre

भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध विजय

भारतीय संघाने १४ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कप २०२५ स्पर्धेत ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

भारताने गाठलं लक्ष्य

पाकिस्तानने दिलेलं १२८ धावांचं लक्ष्य भारताने १५.५ षटकातच ३ विकेट्स गमावत १३१ धावा करून सहज पूर्ण केलं.

हार्दिक पांड्याचा विक्रम

याच सामन्यात भारताचा अष्टपैलू हार्दिक पांड्याने खास विक्रम केला.

पहिल्याच चेंडूवर विकेट

हार्दिक पांड्याने सामना सुरू झाल्यानंतर पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू वाईड टाकला. मात्र त्यानंतर टाकलेल्या पहिल्या वैध (legitimate ball) चेंडूवर सैम आयुबला बाद केलं. बुमराहने त्याचा झेल घेतला.

दुसराच भारतीय

दरम्यान, यामुळे हार्दिक पांड्या आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात पहिल्याच वैध चेंडूवर विकेट घेणारा भारताचा दुसराच गोलंदाज ठरला.

अर्शदीप सिंग

यापूर्वी असा कारनामा केवळ अर्शदीप सिंगला करता आला आहे.

अर्शदीपचा पराक्रम

अर्शदीप सिंगने २०२४ मध्ये न्यूयॉर्कला अमेरिकेविरुद्धच्या टी२० सामन्यात पहिल्याच वैध चेंडूवर शायन जहांगीरला बाद केलं होतं.

