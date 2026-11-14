एका सुनावणीचे घेतात तब्बल २५ ते ३० लाख रुपये!? भारताचे सर्वात महागडे वकील हरीश साळवे यांची ही अद्भूत कहाणी माहितेय का?

Vinayan
देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट आणि आंतरराष्ट्रीय केसेस लढणारे हरीश साळवे हे त्यांच्या एकाच सुनावणीसाठी लाखो रुपयांची फी आकारतात.
India's top lawyer Harish Salve
Sakal
हरीश साळवे यांचे आजोबा ख्यातनाम फौजदारी वकील होते, तर त्यांचे वडील एन.के.पी. साळवे हे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि चार्टर्ड अकाउंटंट होते.
India's top lawyer Harish Salve
Sakal
१९९९ ते २००२ या काळात त्यांनी भारताचे सॉलिसीटर जनरल म्हणून काम पाहिले. तसेच ब्रिटनच्या न्यायालयांसाठी 'किंग्ज कौन्सिल' म्हणूनही त्यांची नियुक्ती झाली आहे.
India's top lawyer Harish Salve
Sakal
पाकिस्तानात अडकलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) बाजू मांडताना साळवे यांनी केवळ १ रुपया फी घेतली होती.
India's top lawyer Harish Salve
Sakal
टाटा ग्रुप, वोडाफोनचा अब्जावधी डॉलरचा टॅक्स वाद आणि अनेक हाय-प्रोफाइल कॉर्पोरेट केसेस त्यांनी आपल्या अभूतपूर्व युक्तिवादाने जिंकल्या आहेत.
India's top lawyer Harish Salve
Sakal
देशाच्या न्यायव्यवस्थेत आणि कायदेशीर क्षेत्रात दिलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दल २०१५ मध्ये त्यांना भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते 'पद्मभूषण' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
India's top lawyer Harish Salve
Sakal
देशातील राजकारण, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर ते नेहमीच उघडपणे आपली रोखठोक मते मांडत असतात, ज्यामुळे ते चर्चेत राहतात.
India's top lawyer Harish Salve
Sakal
कायद्याच्या प्रत्येक पानावर आपल्या बुद्धिमत्तेची छाप सोडणारे हरीश साळवे हे आजच्या तरुण वकिलांसाठी एक प्रेरणास्त्रोत बनले आहेत.
India's top lawyer Harish Salve
Sakal
Mandesh green revolution Rohit Rakshita
Sakal