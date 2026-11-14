एका सुनावणीचे घेतात तब्बल २५ ते ३० लाख रुपये!? भारताचे सर्वात महागडे वकील हरीश साळवे यांची ही अद्भूत कहाणी माहितेय का?

Vinayan

एका सुनावणीचे २५ ते ३० लाख?

देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट आणि आंतरराष्ट्रीय केसेस लढणारे हरीश साळवे हे त्यांच्या एकाच सुनावणीसाठी लाखो रुपयांची फी आकारतात.

India's top lawyer Harish Salve

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Sakal

राजकीय आणि कायदेशीर वारसा

हरीश साळवे यांचे आजोबा ख्यातनाम फौजदारी वकील होते, तर त्यांचे वडील एन.के.पी. साळवे हे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि चार्टर्ड अकाउंटंट होते.

India's top lawyer Harish Salve

|

Sakal

भारताचे सॉलिसीटर जनरल

१९९९ ते २००२ या काळात त्यांनी भारताचे सॉलिसीटर जनरल म्हणून काम पाहिले. तसेच ब्रिटनच्या न्यायालयांसाठी 'किंग्ज कौन्सिल' म्हणूनही त्यांची नियुक्ती झाली आहे.

India's top lawyer Harish Salve

|

Sakal

कुलभूषण जाधव केससाठी घेतला फक्त '१ रुपया'

पाकिस्तानात अडकलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) बाजू मांडताना साळवे यांनी केवळ १ रुपया फी घेतली होती.

India's top lawyer Harish Salve

|

Sakal

टाटा आणि वोडाफोनचे संकटमोचक

टाटा ग्रुप, वोडाफोनचा अब्जावधी डॉलरचा टॅक्स वाद आणि अनेक हाय-प्रोफाइल कॉर्पोरेट केसेस त्यांनी आपल्या अभूतपूर्व युक्तिवादाने जिंकल्या आहेत.

India's top lawyer Harish Salve

|

Sakal

देशाचा सन्मान 'पद्मभूषण'

देशाच्या न्यायव्यवस्थेत आणि कायदेशीर क्षेत्रात दिलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दल २०१५ मध्ये त्यांना भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते 'पद्मभूषण' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

India's top lawyer Harish Salve

|

Sakal

रोखठोक विधानांमुळे सतत चर्चा

देशातील राजकारण, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर ते नेहमीच उघडपणे आपली रोखठोक मते मांडत असतात, ज्यामुळे ते चर्चेत राहतात.

India's top lawyer Harish Salve

|

Sakal

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक 'धुरंधर'

कायद्याच्या प्रत्येक पानावर आपल्या बुद्धिमत्तेची छाप सोडणारे हरीश साळवे हे आजच्या तरुण वकिलांसाठी एक प्रेरणास्त्रोत बनले आहेत.

India's top lawyer Harish Salve

|

Sakal

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Mandesh green revolution Rohit Rakshita

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Sakal

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