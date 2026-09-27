हरिश्चंद्रगड किती वर्षे जुना आहे?

Aarti Badade

हरिश्चंद्रगड किती वर्षे जुना आहे?

सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला हरिश्चंद्रगड सुमारे १५०० वर्षे जुना असल्याचे मानले जाते.

Harishchandragad | sakal

किल्ल्याची निर्मिती कधी झाली?

इतिहासकारांच्या मते, हरिश्चंद्रगडाची सुरुवात ६व्या शतकात कलचुरी राजवंशाच्या काळात झाली असावी.

Harishchandragad | Sakal

प्राचीन ग्रंथांमध्येही उल्लेख

मत्स्यपुराण, अग्निपुराण आणि स्कंदपुराण यांसारख्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये हरिश्चंद्रगडाचा उल्लेख आढळतो असे सांगितले जाते.

गुहा आहेत खास आकर्षण

गडावरील प्रसिद्ध गुहा साधारण ११व्या शतकात कोरल्या गेल्याचे मानले जाते.

Harishchandragad | Sakal

हरिश्चंद्रेश्वर मंदिराची खासियत

गडावरील हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर हे प्राचीन स्थापत्य आणि शिल्पकलेचे महत्त्वाचे उदाहरण मानले जाते.

Harishchandragad | sakal

केदारेश्वर गुहा पाहण्यासारखी

केदारेश्वर गुहेतील भव्य शिवलिंग आणि दगडी रचना हरिश्चंद्रगडाच्या ऐतिहासिक वैभवाची साक्ष देतात.

Harishchandragad | Sakal

मराठ्यांच्या ताब्यात कधी आला?

हरिश्चंद्रगड काही काळ मुघलांच्या ताब्यात होता आणि १७४७ मध्ये मराठ्यांनी तो आपल्या नियंत्रणात घेतल्याचे ऐतिहासिक नोंदी सांगतात.

Harishchandragad | Sakal

विश्रामबाग वाडा किती वर्ष जुना आहे?

Pune Vishrambag Wada

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