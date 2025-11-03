Harmanpreet Kaur Net Worth : भारताला पहिला महिला विश्वचषक जिंकून देणारी हरमनप्रीत कौर किती श्रीमंत आहे?

Mayur Ratnaparkhe

विश्वचषक मिळवून दिला -

हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारताने पहिल्यांदाच आयसीसी महिला विश्वचषक जिंकला आहे.

हरमनप्रीत कौरची एकूण संपत्ती-

हरमनप्रीत कौरची २०२४-२५ मध्ये एकूण संपत्ती अंदाजे २५ कोटी रुपये आहे.

कुठून येते उत्पन्न? –

हरमनप्रीतला हे उत्पन्न क्रिकेट, जाहिराती, ब्रँड डील आणि लीग सामन्यांतून मिळते.

बीसीसीआयकडून भरघोस पगार -

हरमनप्रीत ग्रेड ए खेळाडू आहे. या श्रेणीतील खेळाडूंना दरवर्षी ५० लाख रुपये निश्चित पगार मिळतो.

प्रति सामना भरीव रक्कम -

याव्यतिरिक्त, हरमनप्रीतला प्रति सामना भरीव रक्कम देखील मिळते.

कोणत्या सामन्यासाठी किती रक्कम?-

या खेळाडूंना एका कसोटीसाठी १५ लाख रुपये, वनडेसाठी ६ लाख आणि टी-२० सामन्यासाठी ३ लाख रुपये  मिळतात.

WPL मधून करोडोंची कमाई -

हरमनप्रीत कौर ही महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये मुंबई इंडियन्सची कर्णधार आहे. तिला दर हंगामात अंदाजे १.८० कोटी रुपये मिळतात.

प्रमुख ब्रँडशी नाव जुडले -

हरमनप्रीतचे नाव आज अनेक प्रमुख ब्रँडशी जोडले गेले आहे. एका ब्रँड डीलमधून तिला अंदाजे १० ते १२ लाख रुपये मिळतात.

ब्रँड एंडोर्समेंटचे फायदे -

तर ब्रँड एंडोर्समेंटमधून तिचे एकूण वार्षिक उत्पन्न सुमारे ४०-५० लाख रुपये आहे.

सर्वाधिक कमाई करणारी क्रिकेटपटू-

हरमनप्रीत भारतातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या महिला क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे.

Next : ''दस रुपयेवाला बिस्कुट कितने का दिया जी..'' म्हणत फेमस झालेले शादाब जकाती आहेत तरी कोण?

Shadab Jakati

|

esakal

येथे पाहा