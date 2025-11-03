Shadab Jakati : ''दस रुपयेवाला बिस्कुट कितने का दिया जी..'' म्हणत फेमस झालेले शादाब जकाती आहेत तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

मेरठमधील रहिवासी -

शादाब जकाती हे मेरठमधील इंचोली गावाचे आहेत आणि ते सध्या इंटरनेट सेन्सेशन बनले आहेत.

बिस्कुटच्या डायलॉगमुळे प्रसिद्धी -

‘’दस रुपये का बिस्कुट...’’ या  त्यांच्या डॉयलॉगमुळे ते सर्वत्र प्रसिद्ध झाले आहेत.

सर्वच बनवताय रील -

सामान्य लोकच नाही तर गायक,क्रिकेटर सारखे सेलिब्रिटीही त्याच्या व्हिडिओंवर आधारित रील बनवत आहेत.

ड्रायव्हर म्हणून काम केले -

शादाब जकातींची कहाणी सोपी नव्हती. त्यांनी ड्रायव्हर म्हणून आपले करियर सुरू केले होते.

सौदी अरेबियालाही गेले -

 या कामासाठी ते सौदी अरेबियालाही गेले होते. तिथेच त्यांनी व्हिडिओ बनवायला सुरुवात केली.

सुरुवातीला कुणाचाही पाठिंबा नव्हता -

खरंतर सुरुवातीला त्यांच्या या आवडीला कोणीही अगदी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनीही पाठिंबा दिला नव्हता.

लोक टोमणेही मारायचे -

 सुरुवातीच्य काळात लोक शादाब यांची चेष्टा करायचे आणि टोमणेहे मारायचे.

आर्थिक अडचणीतही ठाम -

आर्थिक अडचणींचा सामना करत असतानाही, ते ठाम राहिले आणि रील्स तयार करत राहिले.

Next : दोन पत्नी असतील तर पती नसल्यास कुणाला मिळणार फॅमिली पेन्शन? वाचा नियम

Can Both Wives Claim Family Pension Here’s What the Rules Say

|

Esakal

येथे पाहा