धोनी की विराट, कोणता क्रिकेटर आवडतो? हरमनप्रीत कौरने दिलं उत्तर

वनडे वर्ल्ड कप २०२५

भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नुकताच वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकली आहे.

हरमनप्रीत कौर चेन्नईत

ती या विश्वविजेतेपदानंतर चेन्नईमध्ये एका कार्यक्रमासाठी आली होती. यावेळी तिचा सन्मान करण्यात आला.

विद्यार्थ्यांशी संवाद

तिने या कार्यक्रमात वेलाम्मल नेक्सस स्कूलमधील विद्यार्थ्यांशी संवादही साधला.

एमएस धोनी की विराट कोहली?

यादरम्यान, तिला एमएस धोनी आणि विराट कोहली यांच्यापैकी कोण आवडतं असं विचारण्यात आलं.

आवडता खेळाडू...

या प्रश्नाचे उत्तर देताना हरमनप्रीत कौरने एमएस धोनीचे नाव घेतलं.

फक्त क्रिकेटबद्दल बोलताना पाहून आनंद

तिने या कार्यक्रमात महिला क्रिकेटला मिळणारी लोकप्रियतेबद्दल असंही म्हटले की 'आता लोकं महिला किंवा पुरषांच्या खेळाची तुलना न करता फक्त क्रिकेटबद्दल बोलताना पाहून आनंद वाटतो.

पहिली भारतीय महिला कर्णधार

हरमनप्रीत कौर वनडे वर्ल्ड कप जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कर्णधार आहे, तर एकूण भारताची तिसरी कर्णधार आहे. यापूर्वी कपिल देव (१९८३) आणि एमएस धोनी (२०११) यांनी वनडे वर्ल्ड कप जिंकलेत.

अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिका पराभूत

भारतीय महिला संघाने नवी मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेला अंतिम सामन्यात ५२ धावांनी पराभूत करत वनडे वर्ल्ड कप जिंकला होता. यावेळी स्टेडियम हाऊसफुल होते.

