सचिन तेंडुलकरने World Cup 2025 फायनलआधी हरमनप्रीत कौरला दिलेला 'तो' मोलाचा सल्ला

Pranali Kodre

भारतीय महिला संघाची ऐतिहासिक कामगिरी

हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील भारतीय महिला संघाने २ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर ऐतिहासिक कामगिरी केली.

Sachin Tendulkar’s advice to Harmanpreet Kaur

|

Sakal

वर्ल्ड कप

२ नोव्हेंबरला भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकला. महिला वनडे वर्ल्ड कपचा भारतीय संघ नवा विजेता ठरला.

Sachin Tendulkar’s advice to Harmanpreet Kaur

|

Sakal

दक्षिण आफ्रिकेला केलं पराभूत

नवी मुंबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय महिला संघाने दक्षिण आफ्रिका महिला संघाला ५२ धावांनी पराभूत केले.

Sachin Tendulkar’s advice to Harmanpreet Kaur

|

Sakal

दिग्गजांची उपस्थिती

या सामन्यासाठी स्टेडियमवर अनेक दिग्गज उपस्थितही होते, ज्यात सचिन तेंडुलकर, रोहित शर्मा, सुनील गावसकर, व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांचाही समावेश होता.

Sachin Tendulkar’s advice to Harmanpreet Kaur

|

Sakal

सचिन तेंडुलकरने दिलेला सल्ला

दरम्यान, या अंतिम सामन्यापूर्वी अनेक सल्ले भारतीय संघाला मिळाले होते, पण सचिन तेंडुलकरने दिलेला सल्ला मोलाचा ठरला.

Sachin Tendulkar - Smriti Mandhana

|

Sakal

अंतिम सामन्यापूर्वी फोन

हरमनप्रीत कौरने आयसीसीशी बोलताना खुलासा केला की अंतिम सामन्यापूर्वी सचिन तेंडुलकरचा फोन आला होता, त्यावेळी त्याने खूप महत्त्वाची गोष्ट सांगितली.

Sachin Tendulkar’s advice to Harmanpreet Kaur

|

Sakal

सामन्यावर ठेवा नियंत्रण

सचिनने सांगितले होते की 'जेव्हा सामना खूप वेगवान होतोय, असं वाटत असेल, तेव्हा त्याची गती थोडी कमी करा आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

Sachin Tendulkar’s advice to Harmanpreet Kaur

|

Sakal

खूप वेग असताना होतात चूका

सचिनने पुढे सांगितले की खूप वेग असतो, तेव्हा चुका होण्याची शक्यता असते आणि त्यामुळे ते टाळणं महत्त्वाचे असतं.

Sachin Tendulkar’s advice to Harmanpreet Kaur

|

Sakal

CSK ट्रेड करण्याची चर्चा असतानाच रविंद्र जडेजाने इंस्टाग्राम अकाऊंटच केलं बंद?

Ravindra Jadeja

|

Sakal

येथे क्लिक करा