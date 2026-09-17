रात्री आंघोळ करण्याची जपानी पद्धत इतकी खास का?

Aarti Badade

रात्रीच आंघोळ का करतात?

जपानी लोक रात्रीच आंघोळ का करतात? त्यांच्या ‘ओफुरो’ स्नानपद्धतीमागची खास कारणं!

Japanese Prefer Night Bath

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Sakal

दिवसभराचा ताण होतो दूर!

कोमट पाण्याने आंघोळ केल्याने शरीराला आराम मिळतो आणि दिवसाचा मानसिक ताण कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Japanese Prefer Night Bath

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Sakal

बाहेरची धूळ घेऊन झोप नाही!

दिवसभरातील घाम, धूळ आणि प्रदूषण शरीरावर राहू नये म्हणून जपानी लोक रात्री स्वच्छ होऊन झोपण्याला महत्त्व देतात.

Japanese Prefer Night Bath

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sakal

‘ओफुरो’मध्ये मिळतो शरीराला आराम!

गरम पाण्याच्या टबमध्ये काही वेळ बसल्याने थकलेले स्नायू सैल होण्यास आणि शरीराला आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Japanese Prefer Night Bath

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Sakal

रात्रीची आंघोळ झोपेसाठीही फायदेशीर?

कोमट पाण्याने स्नान केल्यानंतर शरीर रिलॅक्स झाल्याने झोपेची तयारी होण्यास मदत होऊ शकते.

Japanese Prefer Night Bath

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Sakal

त्वचेसाठीही मिळतो ताजेपणा!

रात्री स्वच्छ होऊन पुरेशी झोप घेतल्याने सकाळी शरीर आणि त्वचा अधिक फ्रेश वाटू शकते.

Japanese Prefer Night Bath

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Sakal

म्हणूनच रात्रीची आंघोळ खास!

स्वच्छता, रिलॅक्सेशन आणि झोपेची तयारी यासाठी जपानी ‘ओफुरो’ संस्कृतीला त्यांच्या दैनंदिन जीवनात महत्त्व आहे.

Japanese Prefer Night Bath

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Sakal

लघवी वारंवार लागतेय आणि जळजळही होतेय? शरीर देतंय ‘हे’ संकेत!

Burning While Urinating Sign of UTI

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Sakal

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