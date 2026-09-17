रात्री आंघोळ करण्याची जपानी पद्धत इतकी खास का?

Aarti Badade
जपानी लोक रात्रीच आंघोळ का करतात? त्यांच्या ‘ओफुरो’ स्नानपद्धतीमागची खास कारणं!
Japanese Prefer Night Bath
Sakal
कोमट पाण्याने आंघोळ केल्याने शरीराला आराम मिळतो आणि दिवसाचा मानसिक ताण कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Japanese Prefer Night Bath
Sakal
दिवसभरातील घाम, धूळ आणि प्रदूषण शरीरावर राहू नये म्हणून जपानी लोक रात्री स्वच्छ होऊन झोपण्याला महत्त्व देतात.
Japanese Prefer Night Bath
sakal
गरम पाण्याच्या टबमध्ये काही वेळ बसल्याने थकलेले स्नायू सैल होण्यास आणि शरीराला आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.
Japanese Prefer Night Bath
Sakal
कोमट पाण्याने स्नान केल्यानंतर शरीर रिलॅक्स झाल्याने झोपेची तयारी होण्यास मदत होऊ शकते.
Japanese Prefer Night Bath
Sakal
रात्री स्वच्छ होऊन पुरेशी झोप घेतल्याने सकाळी शरीर आणि त्वचा अधिक फ्रेश वाटू शकते.
Japanese Prefer Night Bath
Sakal
स्वच्छता, रिलॅक्सेशन आणि झोपेची तयारी यासाठी जपानी ‘ओफुरो’ संस्कृतीला त्यांच्या दैनंदिन जीवनात महत्त्व आहे.
Japanese Prefer Night Bath
Sakal
Burning While Urinating Sign of UTI
Sakal